消委會．眼影｜GIORGIO ARMANI等3樣本沒致敏金屬　$60 FASIO最抵

不少人會使用霜狀及液狀眼影，消委會新一期《選擇》月刊測試市面25款眼影，發現多個樣本含有鉻、鈷等可致敏金屬成分，僅當中3個眼影樣本未被檢出相關可致敏重金屬成份，包括日本excel及FASIO、產自法國的GIORGIO ARMANI眼影。其中FASIO多功能防水彩妝膏只售60元，與售價330元的GIORGIO ARMANI眼影相比，只是約五分之一價錢，亦較售價109元的excel便宜近一半，可謂性價比最高。



FASIO的多功能防水彩妝膏售價60元，未被檢測出鉻及鈷。（馮藹怡攝）

消委會今次的檢測報告，發現25款眼影樣本中，有超過八成樣本檢出鉻及鈷等可能引致皮膚過敏的重金屬，只有3款未被檢測出相關物質，包括日本excel的柔滑亮彩眼影筆、日本FASIO多功能防水彩妝膏以及產自法國的GIORGIO ARMANI薄紗眼護液。其中FASIO售價為60元4克，即平均每克僅15元，為眾多樣本中最便宜的一款。

其餘兩款中，excel柔滑亮彩眼影筆售109元1.9克，平均每克售57元；GIORGIO ARMANI的薄紗眼護液售330元3.9克，平均每克85元。

消委會表示，根據2003年丹麥一份接觸性皮膚炎評論文章，鉻及鈷等重金屬均是引至過敏性接觸性皮膚炎的常見原因，消費品中不應含有超過5mg/kg，而為防引起過敏，建議這些金屬的含量不應該超過1mg/kg。