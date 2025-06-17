第三季就業調查｜兩成半受訪僱主減省人手　運輸業展望指數負26%

人力資源顧問ManpowerGroup萬寶盛華公布今年第三季「就業展望調查」報告，受訪的522名僱主中，有33%預算未來3個月將增加人手，有25%則表示會縮減人手，來季就業展望指數為8%，較全球平均水平低16個百分點。ManpowerGroup表示，調查結果顯示香港僱主預期今年第三季增加員工人數意欲正面但趨向保守。



按行業分，醫療保健及生命科學行業因人口老化及創新科技的推動，就業展望指數為31%。運輸及物流業則受國際貿易及地緣政治壓力，就業展望指數為負26%。



雖然消費品及服務業就業展望指數也錄得正數，惟北上消費、市民消費模式轉變及成本高企等挑戰下，企業在招聘上仍持謹慎態度。但ManpowerGroup相信在本港盛事經濟的推動下，亦會為旅遊及零售業提供了一定支撐。



徐玉珊表示，在本港七大行業中，除運輸及物流業外，其餘行業的就業展望指數均錄得正數。（馮藹怡攝）

逾四成僱主擬調整員工數目 招聘意欲仍保守

ManpowerGroup就業展望調查在全球訪問了42個國家和地區，共40671名僱主，在受訪的522名香港僱主中，有33%預算未來三個月將增加人手，25%表示會縮減人手，41%表示未來有計劃在來季調整現時員工數目。

萬寶盛華大中華有限公司高級副總裁徐玉珊表示，本港來季就業展望指數為8%，按季下降3個百分點，亦都較全球淨就業展望指數的24%、低16個百分點，反映香港僱主增加員工人數的意欲正面但趨向保守。

ManpowerGroup今（17日）發佈今年第三季「就業展望調查」報告，有三成預算未來三個月將增加人手，有兩成半表示會縮減人手，來季就業展望指數為+8%。（馮藹怡攝）

醫療保健及生命科學行業就業展望指數最高 物流及運輸業錄負值

在本港七大行業中，醫療保健及生命科學行業表現尤為突出，就業展望指數為31%。徐玉珊指，本港正面臨著人口老化的挑戰，65歲以上人口接近總人口的四分之一（24%）。在此環境下，企業對於醫療服務需求的激增，醫療專業人員的需求也持續增加，特別是醫生、護士及物理治療師等一線醫療人員。

徐玉珊又指，在創新科技的推動下，智慧醫院的普及和高端醫療設備的應用亦都大幅推動了對生物醫學工程師和醫療設備技術員的需求。整體而言，此行業在2025年展現出正面的就業增長前景。

然而，在國際貿易摩擦及地緣政治不確定性的影響下，本季香港運輸及物流業的就業展望指數錄得負值，為負26%。但徐玉珊表示，行業正積極尋求轉型，通過推動智慧物流、加強區域合作及實施政府支持措施來應對困境。

在本港七大行業中，除運輸及物流業外，其餘行業的就業展望指數均錄得正數。（資料圖片／夏家朗攝）

本港服務業營運壓力大 招聘意欲持謹慎態度

雖然消費品及服務業的就業展望指數錄得2%，但宏觀經濟環境的不確定性及消費模式轉變下，令到企業在招聘方面更加謹慎。

徐玉珊指，內地遊客人數雖然穩步增長，但遊客以觀光為主，未能推動餐飲業；再加上飲食企業面臨著人工、成本高企、港人北上消費等營運壓力，令他們在招聘意欲方面仍保守謹慎。

在本港七大行業中，除運輸及物流業外，其餘行業的就業展望指數均錄得正數。（資料圖片／夏家朗攝）

徐玉珊：服務業營運推自動化 料不一定會裁員

她續指，有51%企業會增加投放資源去做自動化，例如現時許多零售企業主要集中招聘前線銷售人員及電商相關職位，從而提升企業營運效率，也能減低人工及租金帶來的壓力，但同時員工數目也會因此調整。

徐玉珊表示，雖然現時許多服務業在營運上都推動自動化，但她相信自動化不一定會裁員，企業或可能會多些培訓人手，從而達到人機配合。

她也相信，隨著內地經濟持續增長，香港政府也極力推動盛事經濟，預計本地經濟及就業情況都會有改進。而未來經濟前景都會視乎內地和全球經濟環境的變化，以及本地消費模式的調整。