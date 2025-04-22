勞工團體發表五一宣言　促嚴控輸入外勞　加強職安及就業保障

本港三個主要勞工團體聯同多個公務員工會今日（22日）發表勞工界聯合「五一」宣言，提出十項政策建議，促請特區政府堅守「以民為本」的理念，加強職業培訓及教育、強化勞工職安及就業保障，嚴格把控和監管輸入外勞及人才計劃，確保本地就業優先。



勞工界發表五一宣言。（工聯會Facebook）

促政府重新檢視補充勞工優化計劃工種 設配額上限

勞工界發表聯合「五一」宣言，提出十項政策建議，包括支持特區政府修訂《職工會條例》，維護國家安全；第二，檢討調整大專院校教育課程設置，加強職業教育和培訓。

第三，他們促政府嚴控輸入外勞及人才計劃，對失業情況嚴重、工資收入受壓的行業和工種，凍結並逐步削減輸入外勞名額，重新檢視「補充勞工優化計劃」解凍的26個前線基層工種，設立配額上限。

勞工界五一宣言（林振昇Facebook）

促完善外送員政策 全體公務員五天工作周

第四，促加強支援新就業形態勞動者保障，盡快完成平台外送員保障政策檢討和法例修訂工作，盡早檢討最低工資調整方程式；第五，加強職業安全，遏止嚴重工業意外的多發頻發；第六，進行公務員（文職人員）職系架構檢討，改善新制公務員福利待遇，給予全體公務員享有五天工作周。

第七，檢討外判制度，對有實際需要的崗位改為長期聘用，盡快補充公務員編制空缺；第八，完善家庭友善僱傭政策和居家安老政策，釋放婦女勞動力；第九，完善退休保障，如期落實「積金易」平台，為低薪僱員代供強積金；第十，縮短公屋輪候時間，增加綠置居及居屋供應，實現三年上樓目標，盡快取締劣質劏房。

參與聯署的工會團體包括香港工會聯合會、港九勞工社團聯會、港九工團聯合總會、香港高級公務員協會、香港政府華員會、政府人員協會、香港公務員總工會、香港公務員工會聯合會及香港特區政府公務人員聯會。