貼大字報批貴租　bossini新港城店變特賣場　附近小店：未減過租

現時市道經濟變差，不少店舖都面臨營運壓力。近38年歷史的本地時裝公司bossini（堡獅龍），馬鞍山新港城分店今（17日）仍在櫥窗上貼着「貴租無理 減價酬賓」大字報，控訴商場業主不減租，店舖正進行大減價。



被問及櫥窗為何貼大字報，bossini店員回覆不知情，都是公司安排；又指現時bossini馬鞍山新港城分店已變成特賣場，以低價出售服裝。



有附近商舖負責人表示，商場多年來都未試過減租，就算是疫情期間，也只是降低加幅去與商舖共體時艱，「加你少啲（租）已是仁至義盡。」



bossini馬鞍山新港城分店在櫥窗貼出寫有「貴租無理 減價酬賓」大字報，正進行大減價。（資料圖片 / 鄭宇霞攝）

bossini第4日貼大字報 店員指已變特賣場

馬鞍上新港城分店bossini自上周六（14日）起便在櫥窗外張貼「貴價無理 低價酬賓」大字報，今日也仍然張貼着，而店內正進行促銷，吸引不少顧客「掃平貨」。

被問到有關為何張貼大字報，店員稱不知情，都是聽公司安排。店員又指，現時分店進行大減價是因為已變成特賣場。

馬鞍山新港城分店bossini正在進行大減價，吸引不少顧客前來「掃平貨」。（馮藹怡攝）

小店員工：做了20年從未見過商場減租

鄰近一間小店的員工表示，他在店舖做了20年，從未見過商場減租；就算是新冠病毒疫情期間，商場也仍輕微加租，去與商鋪共體時艱，他說：「加你少啲（租）已經仁至義盡。」

他又指，店舖生意在疫情開始後就一直「行下坡」，現時又多港人北上消費，所以他認為在整體經濟環境低迷的情況下，店舖出現結業潮是正常的。

bossini馬鞍山新港城分店在貼出「貴租無理 減價酬賓」的大字報，也進行大減價。（鄭宇霞攝）

居民：習慣結業潮 執笠咪第二個人做

住在附近的林先生常逛新港城中心，他對於bossini事件覺得加租與否是商場的問題，「執笠咪執笠咯，個個做生意都係咁樣啦，執咗咪第二個人做咯！」

而對於商鋪結業潮是否擔心商場單一化，林先生就表示香港許多商場的店舖都差不多，賣的東西也差不多，「你去銅鑼灣買嘢，同你去尖沙咀買差不多。」

另外一位也住在附近的關小姐，就留意到商場都有1至2間店舖執笠。對於結業潮她也覺得習以為常，又認為除了租金壓力外，港人北上消費也是令到店舖執笠的原因。