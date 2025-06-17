bossini馬鞍山新港城店貼大字報「貴租無理」　據悉要求減租不果

本地零售業及餐飲業正值寒冬，近38年歷史的本地時裝公司bossini（堡獅龍），馬鞍山新港城分店自上周六（14日）起，於櫥窗貼出寫有「貴租無理 減價酬賓」大字報，做法極為罕見。據悉是次行動由管理層拍板，控訴商場業主不減租。



《香港01》已就相關事件向bossini及新港城查詢。



立法會議員、連鎖時裝店G2000主席田北辰表示，現時零售業市況很差，認為業主應共渡時艱。他指租金佔零售業成本最重，而且商場管理費不低，最重要是即使業主減租，亦不會減管理費。



bossini馬鞍山新港城分店6月14日(星期六）起，於門口貼出「貴租無理 減價酬賓」的大字報，控訴商場業主不減租，至16日（星期一）晚仍未有撕掉。（鄭宇霞攝）

bossini馬鞍山新港城分店6月14日(星期六）起，於門口貼出「貴租無理 減價酬賓」的大字報，控訴商場業主不減租，至16日（星期一）晚仍未有撕掉。（鄭宇霞攝）

bossini馬鞍山新港城分店6月14日(星期六）起，於門口貼出「貴租無理 減價酬賓」的大字報，控訴商場業主不減租，至16日（星期一）晚仍未有撕掉。（鄭宇霞攝）

bossini馬鞍山新港城分店6月14日(星期六）起，於門口貼出「貴租無理 減價酬賓」的大字報，控訴商場業主不減租，至16日（星期一）晚仍未有撕掉。（鄭宇霞攝）

消息指bossini要求商場減租未成功 管理層拍板貼大字報

bossini 由「紡織大王」羅定邦創立，1987年於香港開設首間零售店舖，發展至今在港已有27間店舖。bossini馬鞍山新港城分店自上周六（14日）起，於櫥窗貼出印有「貴租無理 減價酬賓」的大字報，控訴商場業主不減租，店内亦有不少貨品特價出售。

據悉，bossini要求商場減租但無果，管理層拍板這次貼大字報行動反映不滿。

bossini馬鞍山新港城分店在貼出「貴租無理 減價酬賓」的大字報，也進行大減價。（鄭宇霞攝）

bossini馬鞍山新港城分店在貼出「貴租無理 減價酬賓」的大字報，也進行大減價。（鄭宇霞攝）

bossini馬鞍山新港城分店在貼出「貴租無理 減價酬賓」的大字報，也進行大減價。（鄭宇霞攝）

bossini馬鞍山新港城分店在貼出「貴租無理 減價酬賓」的大字報，也進行大減價。（鄭宇霞攝）

bossini馬鞍山新港城分店在貼出「貴租無理 減價酬賓」的大字報，也進行大減價。（鄭宇霞攝）

2020年售予李寧家族非凡中國集團 今年被私有化

翻查資料，經營bossini的企業堡獅龍國際於1993年時在聯交所上市，2020年時羅氏家族以三折賣盤予李寧家族控制的非凡中國集團，作價4,662萬元。到2025年，bossini被非凡領越（原非凡中國）私有化 ，並在3月17日撤銷上市地位。

非凡領越曾指，堡獅龍處於品牌轉型期，私有化將減少維持上市地位的成本及開支，讓管理層在財政及營運管理上有更大靈活性，從而集中資源運營發展新品牌bossini.X。

▼ bossini馬鞍山新港城店正進行減價▼



bossini馬鞍山新港城分店6月14日(星期六）起，於門口貼出「貴租無理 減價酬賓」的大字報，至16日（星期一）晚仍未有撕掉。（鄭宇霞攝）

bossini馬鞍山新港城分店6月14日(星期六）起，於門口貼出「貴租無理 減價酬賓」的大字報，至16日（星期一）晚仍未有撕掉。（鄭宇霞攝）

bossini馬鞍山新港城分店6月14日(星期六）起，於門口貼出「貴租無理 減價酬賓」的大字報，至16日（星期一）晚仍未有撕掉。（鄭宇霞攝）

bossini馬鞍山新港城分店6月14日(星期六）起，於門口貼出「貴租無理 減價酬賓」的大字報，至16日（星期一）晚仍未有撕掉。（鄭宇霞攝）

馬鞍山新港城中心。（羅日昇攝）

田北辰：租金佔零售業成本最重

立法會議員、連鎖時裝店G2000主席田北辰表示，現時零售業市況很差，「一連有14個月（零售業銷貨額）都跌，通常都係跌12個月，如果第十三、十四個月都跌，就是跌上加跌」，認為業主應共渡時艱。他指出，租金佔零售業成本最重，而且商場管理費不低，最重要是即使業主減租，亦不會減管理費。

田北辰以20萬月租的舖位舉例，管理費約6萬元，租戶共須繳交26萬元。若業主肯減三成租至14萬，但因商場電費、水費、人工沒減，須同樣交6萬元管理費，合共仍須繳交20萬元。「所以租戶會很生氣，業主就算肯减租，但因管理費沒減，租戶實際减租都不多。」他指街舖比商場舖較易經營，「（街舖）沒有管理費，業主減三成就是三成。」

連鎖時裝店G2000創辦人兼主席田北辰指出，租金佔零售業成本最重，而且商場管理費不低。（田北辰Facebook）

田北辰認為業主應共渡時艱，直言有災難時不減不合理。他表示，新冠疫情時旗下海港城曾因沒減租，他也有類似bossini行動，以示不滿業主拒與零售業界共渡時艱，「（當時）全世界都減，只有海港城無減」，故做出行動冀為零售業界發聲。

被問日後零售業界可如何解困，田北辰表示需有好的理由與業主在租金方面角力，以及改革公司業務、銷售特色貨品，避免同質化，「賣舊嘢無人買。」他指出，現時G2000已使用AI及大數據等幫助前線推銷員更快了解客戶穿衣品味。