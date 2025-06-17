bossini貼「貴租無理」大字報　議員：零售連跌14月　業主應減租

本地零售業持續低迷，近38年歷史的本地時裝公司bossini，馬鞍山新港城分店自上周六（14日）起，於櫥窗貼出寫有「貴租無理 減價酬賓」大字報，據悉是次行動由管理層拍板，控訴商場業主不減租。



翻查政府統計處資料，本港零售及銷貨值連跌14個月，今年4月的零售業總銷貨價值的臨時估計為289億元，與2018年同期相比，總銷貨價值下跌約26.84%，其中服裝的銷貨價值則下跌約42.55%。



立法會議員、連鎖時裝店G2000創辦人田北辰慨嘆：「我係香港咁多年做零售，無論沙士定金融風暴，未試過有個低潮係連跌14個月。」他說若商戶於2023至2024年簽訂租約，當時租金仍處於「高水位」，若業主現時不肯減租是不合理。至於商戶如何解困？他認為本港租金持續高企，商戶難以將商品減價，因此需提升貨品性價比，改善品質並增加創意度，「啲嘢可以貴過深圳，但一定要好特別......令人覺得值得比貴啲」。



bossini馬鞍山新港城分店6月14日(星期六）起，於門口貼出「貴租無理 減價酬賓」的大字報，控訴商場業主不減租，至16日（星期一）晚仍未有撕掉。（鄭宇霞攝）

新港城中心：bossini早前就租約提出建議 商討期間貼出語句

bossini由「紡織大王」羅定邦創立，1987年於香港開設首間零售店舖，發展至今在港已有27間店舖。bossini馬鞍山新港城分店自上周六（14日）起，於櫥窗貼出印有「貴租無理 減價酬賓」的大字報，控訴商場業主不減租，店内亦有不少貨品特價出售。據悉，bossini要求商場減租但無果，管理層拍板這次貼大字報行動反映不滿。

新港城中心最新回覆表示，bossini乃商場的長期租戶，雙方一直保持良好關係。現時租客的合約是雙方續約時所釐定之條款，經雙方同意後簽署落實。bossini早前與商場聯絡，就現時租約提出建議，惟雙方仍在商討期間，租戶已經於店外張貼該語句。

立法會議員、連鎖時裝店G2000創辦人田北辰慨嘆：「我係香港咁多年做零售，無論沙士定金融風暴，未試過有個低潮係連跌14個月。」（資料圖片／黃浩謙攝）

田北辰稱市道大不如前 若業主不肯減租是不合理

立法會議員、連鎖時裝店G2000創辦人田北辰估計，不排除該店租約期滿後打算續租，惟業主不肯減租，所以貼出大字報控訴。他表示，若商戶於2023至2024年簽訂租約，當時租金仍處於「高水位」，因為業界普遍估計重返疫情前黃金時代，沒料到現時市道大不如前，零售及銷貨值自去年3月開始連下跌，他認為若業主不肯減租是不合理。

我係香港咁多年做零售，無論沙士定金融風暴，未試過有個低潮係連跌14個月。 田北辰

bossini馬鞍山新港城分店6月14日(星期六）起，於門口貼出「貴租無理 減價酬賓」的大字報，控訴商場業主不減租，至16日（星期一）晚仍未有撕掉。（鄭宇霞攝）

今年總銷貨價值較2018年跌逾兩成、服裝銷貨價值跌逾四成

翻查政府統計處資料，香港零售及銷貨值自去年3月開始連跌14個月，今年4月的零售業總銷貨價值的臨時估計為289億元，按年跌2.3%，其中服裝的銷貨價值佔27億，按年跌5.6%。

與疫情前相比，2018年4月零售業總銷貨價值的臨時估計為395億元，其中服裝的銷貨價值佔47億元，意味今年總銷貨價值較2018年4月下跌約26.84%；服裝的銷貨價值則下跌約42.55%。

bossini馬鞍山新港城分店在貼出「貴租無理 減價酬賓」的大字報，也進行大減價。（鄭宇霞攝）

田北辰：商戶需提升貨品性價比

主打中低價位商品的bossini，現時面臨不少挑戰。田北辰表示，其競爭對手如UNIQLO佔相當大市場份額，加上深圳商品價格較便宜，「如果一個人要睇價錢買衫，今時今日佢無可能係香港買衫，係會上深圳」。

他認為本港租金持續高企，商戶難以將商品減價，因此需提升貨品性價比，改善品質及增加創意度，「啲嘢可以貴過深圳，但一定要好特別......令人覺得值得比貴啲」。他提及現時G2000的產品開始使用羊毛製造並提高品質，若然市民無法在深圳購買該商品，自然會留港消費。