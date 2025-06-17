七旬父涉扼斃精神病女兒　幼女指死者阻父返家　被告到後樓梯躲避

七旬父涉在旺角海富苑住所扼斃女兒，案件今（17日）在高等法院續審，辯方傳召被告的幼女(即死者胞妹)作供。她指，死者自失業後，其精神狀態和與家人關係都越來越差，與家人為瑣事爭吵，幼女忍受不了，因此搬走。其後，死者和家人更有肢體衝突，包括打母親至瘀傷，和用剪刀掟向母親。此外，死者不准父親上廁所和返家，父親會因此到後樓梯躲避。幼女稱，當時家中衝突令她很擔心「炸彈會爆」。



被告陳桂生，74歲，報稱保安員。他被控1項謀殺罪，控罪指他於2022年3月7日，在港謀殺女子陳杏詩(32歲)。

胞妹指曾和死者激烈爭吵 令她忍受不了

被告幼女、即死者陳杏詩的胞妹陳杏秀(下稱陳)供稱，自胞姐於2015年失業後，她的精神狀態和家人關係都越來越差。陳形容，胞姐和所有家人的關係都不太好，她愛管家中的事，不准家人在客廳吃飯。陳曾因郁動胞姐的物品，數次和對方爭執。胞姐亦會家中的瑣事，責罵被告。陳指，被告性格和善，和陳的胞姐爭吵時一般會忍耐。被問及是否認為胞姐有精神方面問題，陳稱是。

她又指，因和胞姐激烈爭吵，令她忍受不了，遂於2018年搬離單位。她補充，胞姐認為家人煮的飯餸只屬於她，其他人不可進食，因此陳「無得在屋企食飯」。陳庭上憶述時，聲音哽咽。

指死者情況轉差 家中衝突令她擔心「炸彈會爆」

陳遷出單位後，胞姐和家人的爭執日漸激烈。陳和被告聯絡時，被告卻不欲多談，避免陳擔心。陳曾勸被告在疫情後，暫搬至廣州，被告回覆擔心租金高昂，又指多做數月便退休，現時希望賺取更多。

至2022年2月，被告告知陳，陳的胞姐會「搞住我」，令他難以入睡。此外，胞姐亦不讓被告去廁所，和不准他返家。因此，被告有時會到後樓梯躲避，趁陳的胞姐睡覺後才返家。陳的母親亦告知，被告曾為此於深夜時走到樓下，因天氣寒冷病倒。

陳又指，胞姐的情況當時惡化，家中的衝突令她很擔心「炸彈會爆」。她解釋，胞姐以往會和家人爭吵、胡亂擲物，但其後演變成肢體衝突，母親曾被打至瘀傷。此外，胞姐曾用剪刀掟向入睡的母親。同時，胞姐亦不准被告小便等，令她覺得情況很嚴重。

精神科醫生指被告女兒在事發前打被告、不准他上廁所等 增加被告的壓力 令他難以控制自己

此外，辯方傳召精神科醫生李卓穎作供。他指，被告自2018年起患有適應障礙症，認為其情況屬中度，其症狀包括情緒低落、焦慮和失眠等。在疫情期間，被告擔心感染新病肺炎、未能如常飲茶和前往內地，和在家中受身體上和語言上的虐待，令他情況轉差。而被告所受的虐待，主要是來自其女兒陳杏詩。

李亦指，其女兒在事發前打被告、不准他上廁所等，增加被告的壓力，令他難以控制自己。

案件編號：HCCC267/2023