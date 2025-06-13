七旬父涉扼斃精神病女兒　死者母親稱曾要求女兒： 你有返啲人性

七旬父涉在旺角海富苑住所扼斃女兒，今（1水日）在高等法院續審。死者的母親作供，指家人常為瑣事爭吵，自己亦曾遭女兒打。於案發前一天，女兒因為家中的清潔問題，先後和父母口角，被告期間離家。而母親當時要求女兒「你有返啲人性」，不要精神虐待和折磨雙親，指兩人「又俾你打又俾你鬧」。她直指女兒不分尊卑，女兒則回應：「我鍾意呀，吹呀」。此外，母親稱向房署要求女兒分戶遭拒，等待家庭服務中心向女兒提供宿舍，但等候四年都未有結果，認為兩者需為事件負責。



被告陳桂生﹐74歲，報稱保安員。他被控1項謀殺控罪，控罪指他於2022年3月7日，在港謀殺女子陳杏詩(32歲)。

被告案發後致電前妻 稱：「我殺死咗你個女阿詩」

被告前妻羅任英今作供，控方讀出她錄取的兩份口供。她在口供提及，和被告於2018年離婚後，仍然和被告、女兒陳杏詩(下稱女兒)同住涉案單位。她形容，被告和女兒關係偏差，兩人會為家中的瑣事爭吵。

於2022年3月7日早上約6時，當時正在上班的羅收到被告來電。被告稱：「我殺死咗你個女阿詩」，又解釋因為女兒不准他使用廁所，所以行兇。被告又問羅：「報警好唔好？」羅便著被告報警。羅掛線後翻看訊息，發現被告在致電前已發送訊息，透露殺死女兒。

口供亦講及，被告和女兒於同月6日早上，為家中的清潔問題口角。當被告打算掃地時，女兒,不滿謂：「死人陳桂生，唔好拖地，唔好掃地，唔准」﹐又稱她會稍後打掃，羅則回應「你會做，我未見過」。羅其後著被告離開單位，避免爭吵。

母親於案發前一天 要求女兒「有返啲人性」、「唔好精神虐待我哋」

羅其後和女兒，再就清潔問題口角，她當時向女兒稱：「你唔可以咁管你老豆....你身上喲血骨都係你老豆俾你嘅，你不但無孝順佢，我夠憎你老豆，我都無咁對佢.。」

羅當時指不介意「養你服侍你」，但要求女兒「唔好精神虐待我哋，唔好郁吓又打人，又俾你打又俾你鬧，成日折磨我哋，你有返啲人性」。羅續指：「間屋你無付出過任何嘢，我都未管過你，點解你要管得我哋咁嚴….你一日都未養過我仲要咁樣管法….食嘅又要你批准，用嘅又要你批准」。她直指女兒不分尊卑，女兒則回應：「我鍾意呀，吹呀」。

此外，羅建議女兒搬走，若月租不超過1萬，她願意代為支付租金。女兒當時未有回應，返回自己的房間。

被告陳桂生否認謀殺罪，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

稱曾向房署要求和女兒分戶 遭署方拒絕

羅在辯方盤問時同意，女兒自2016年無業後有精神問題。同時，她的行為亦變差。一家人會為家務爭吵，女兒亦會打她、「偷襲」她。辯方則指，三人同住困難，同時被告會盡量容忍女兒，羅同意，指自己會責罵女兒，被告則不會。

羅又透露，曾向多個部門求助，但不獲理會，如她向房署要求和女兒分戶，房署則以需要醫生信為由拒絕。她認為，房署和家庭服務中心需為事件負責，並解釋等待家庭服務中心向女兒提供宿舍，但「等咗4年，都話無宿舍、床位俾我個女」，指這是「間接殺人」。

案件編號：HCCC267/2023