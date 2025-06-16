七旬父涉扼斃精神病女兒　被告稱遭女兒打罵阻礙入睡　終忍無可忍

七旬父涉在旺角海富苑住所扼斃女兒，案件今（16日）在高等法院續審，控方播放被告被捕後的錄影會面。被告在會面指，認為女兒在多年前患上精神病，會大吵大鬧，為瑣事指罵他，亦會胡亂擲雜物和打他。他形容自己「好脾氣」、「好忍得」，但已忍耐數年。案發前，女兒為一些瑣事指罵他1、2小時，亦用雨傘打他，令他無法入睡。他最終忍無可忍，殺死女兒。此外，精神科專科醫生認為，被告案發時患中度適應障礙症，他遭女兒打罵是其中一個病源。醫生亦指，被告有這樣的女兒屬不幸。



被告陳桂生，74歲，報稱保安員。他被控1項謀殺控罪，控罪指他於2022年3月7日，在港謀殺女子陳杏詩(32歲)。

被告陳桂生在錄影會面稱，忍耐女兒數年，最終自己忍無可忍，殺死女兒。(資料圖片)

被告認為女兒自2017年起患上精神病，會為瑣事罵他

控方今播放被告被捕後的錄影會面，他在會面中坦言，和女兒陳杏詩關係欠佳，又認為女兒自2017年起患上精神病，會為瑣事罵他，如擺放拖鞋、未有扭乾毛巾等，或指責他過早或過遲返家。此外，她亦會胡亂扔東西，和打被告或其同住的前妻。他指，女兒案發前1、2年向精神科求診，被診斷患有自閉症和情緒病。惟她之後未有覆診，也沒有服藥。被問及為何仍然會和前妻同住，被告指已申請公屋的一人單位。

被告續指，於案發日凌晨1時許，他醒來去廁所，女兒站在廁所門口守著，攔住他不讓他到廁所，稱：「我係唔俾你屙尿呀」。被告回應到廚房找個桶小便後，女兒才讓他到廁所。被告如廁返回房間，女兒開了其房門，站在其房間門口，大吵大鬧，指責被告未有沖廁。此外，女兒又用雨傘打他8至10次，被告回應「唔好啦」、「唔好打我啦」。

被告形容自已「好脾氣」 但已忍耐了數年

他補充，女兒當時站在門口，為一些瑣事指罵他1、2小時，被告則回應「唔好搞我啦…..要番工」。直至凌晨3時，女兒返回自已房間。

被告形容自己屬「好脾氣」、「好忍得」，但已忍耐了數年，「積積埋埋」。而自2021年尾女兒常大吵大鬧，阻礙他入睡，形容「差唔多晚晚都係咁」，令他忍無可忍。他於凌晨4時，走入女兒的房，用腳壓著其身體，然後雙手扼斃她。期間，女兒稱：「我唔敢啦」。她亦有反抗，包括咬被告右手姆指和大腿內側。直至女兒不可郁動和沒有呼吸，他便到客廳。

精神科醫生譚務成(圖0認為，被告陳桂生案發時患中度適應障礙症。

精神科醫生認為 被告案發時患中度適應障礙症

精神科醫生譚務成則指，被告案發時患中度適應障礙症，其症狀包括焦慮和抑鬱。譚指，被告的病源包括疫情、和前妻同住，以及遭女兒打罵等。被問及病情會否影響其控制能力，譚指一般情況下不會，但患者仍有機會做出失控行為。

他在辯方盤問時指，被告有這樣的女兒屬不幸。辯方則問及被告女兒的行為，是否越過被告的「紅線」，譚指女兒會對被告使用暴力，認為說法合邏輯。法官則問，根據紀錄，女兒約1年未有接受治療，此事有何影響，譚認為她的學習障礙、強迫症和自閉症的情況不會因此改變，但不幸地其情緒問題或會變差。

案件編號：HCCC267/2023