英皇書院教師意外泄漏試題　校方安排重考中文　有學生認爲不公平

英皇書院今日（17日）向家長發通告，指上載至某班Google Classroom的練習資料中，意外附上與中四級中文科期終試乙部命題寫作其中一條題目相關的內容。為確保評核的公平、公正與準確，校方決定安排全體中四級學生重考乙部命題寫作部分，乙部成績將以原試與重考中分數較高者計入期終試總分。



不過，有受影響學生向《香港01》表示，認為學校沒真正解決問題，因為沒有查清楚哪個老師出錯；而若要重考，亦應以重考成績為準，而不是以重考和原試中分數較高者為準，否則對沒有看過題目的學生不公。



英皇書院。（資料圖片）

料教師上載練習資料時錯附中四中文科題目相關內容

通告提到，上載至某班Google Classroom的練習資料中，意外附上與中四級中文科期終試乙部命題寫作其中一條題目相關的內容。據悉，只有教師才可以上載練習資料到Google Classroom，所以應是老師意外泄漏了試題。

校方：原試與重考分數較高者將計入期終試總分

通告指，為確保評核的公平、公正與準確，校方決定安排全體中四級學生重考乙部命題寫作部分，乙部成績將以原試與重考中分數較高者計入期終試總分。

英皇書院的通告。（學生提供）

受影響學生：學校沒有查清楚哪個老師出錯

不過，有受影響學生向《香港01》表示，認為學校沒真正解決問題，因為沒有查清楚哪個老師出錯；而若要重考，亦應以重考成績為準，而不是以重考和原試中分數較高者為準，否則看過試題的學生在原試便會有優勢。

該名學生更指「公平唔係淨係口講，要有實際行動」，表示學校說要公平，但處理手法是對沒看過試題的學生的懲罰；真正的公平應是確保無辜的人不用受害。