德信前校長涉行為失當　向補習社董事洩露校內試題　兩人被裁罪成

德信學校前校長郭超群涉嫌在其任職期間，隱瞞他在一間與他有關的補習社的財務利益，並在學校舉行考試和測驗前，洩露相關試題給補習社女董事。郭被捕後稱自己與女董事為密友，彼此曾有好感。兩人分別被廉署控以藉公職作出不當行為罪、串謀觸犯公職人員行為失當等罪，今（30日）在區域法院裁決。法官謝沈智慧裁定兩人全部罪名成立。



兩名被告依次為郭超群(50歲)和彭詠嫺(46歲)，兩人否認一項串謀觸犯公職人員行為失當。郭另否認一項藉公職作出不當行為罪。

被告郭超群。（資料圖片）

次被告的兒子是德信校友 兩名被告因此結織

控方案情指，首被告郭超群自2004年受聘為德信學校的教師，2013年起獲指派為校長。學校規定，所有職員均須填報年度利益衝突申報表。次被告彭詠嫺則為勤舍學習中心其中一名董事兼股東，勤舍在德信附近經營一間補習社。案發期間，約20名德信學生在勤舍接受補習，勤舍會為學生提供補充練習以準備考試。

彭、郭二人因彭的兒子是德信校友而結識，兩人於2013至2019年間曾七度結伴外遊，郭的個人八達通登記在彭的住址名下。

女被告彭詠嫺。（資料圖片）

控方續指，郭超群於2017年6月向母親借款逾40萬元，同年7月將款項轉賬至彭銀行戶口。彭其後再將逾27萬元以支票形式存入勤舍的銀行戶口。據郭及其母親於2017年的WhatsApp紀錄，郭母曾向郭透露擔心補習社不夠學生、租金過高，又擔心郭會被揭發。郭指做生意不能害怕，並指他會小心行事。

有學生家長於2017年向教育局投訴 指涉案補習社提供的練習內容與德信考試內容相似

2017年9月， 郭向校監報告稱有匿名投訴，指控他與學校鄰近補習社的營運者有聯繫，郭同時強烈否認此指控。翌月，有學生家長向教育局投訴，勤舍提供的練習內容與德信考試內容相似，而郭與勤舍創辦人Miss Wing關係親密，質疑有人洩密。

調查發現，郭透過WhatsApp傳送共11份的小一至小六的中英文試卷予彭；勤舍則被搜出多套內容與德信英、數草擬試卷相似的練習卷。調查亦發現，郭於2021年5月6日用外置記憶體(USB)複製電腦的試卷後再移除。受事件影響，德信小五學生於2021年6月考取的升中呈分試成績作廢，並於同年9月重考。

首被告自辯稱 曾向次被告借出42萬元以經營補習社 但不知對方如何使用

彭被捕後在警誡會面透露，勤舍總共有50名學生，其中40名來自德信，她案發時會為勤舍的學生準備練習並批改。郭在警誡下透露，他和彭為親密的朋友，曾經對彼此有好感。他們會一起慶祝生日和交換禮物，幾乎每年夏天都會一起和其他朋友去旅行。

郭自辯時稱，他向彭借出42萬元以經營補習社，但強調不知對方如何使用，他以為不涉利益衝突，只視為借給好朋友的私人貸款。郭另否認曾向勤舍洩露試卷。

案件編號：DCCC 616/2023