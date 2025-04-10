DSE 2025｜考評局：數學卷無外泄評卷參考及試題　籲勿信網上宣傳

文憑試數學科卷一及二周一開考，有補習老師於社交平台上載疑似該科評卷參考的照片，及在該科開考前，上載多份印有考評局標誌、看似今屆數學卷一及卷二試卷封面的相。考評局回覆查詢指，沒有發現考試機密資料外泄的情況，呼籲學生不應輕信網上的傳言或宣傳。



當局又指，對於部分別有用心人士利用網上虛假資料意圖混淆視聽，並編造涉及文憑試的不當及失實資訊，考評局定嚴肅跟進，如涉及違法行為，會立即向警方舉報。



社交專頁平台「教育刺針」昨日指，有補習社數學科老師，於數學卷開考前夕，於社交平台上載印有考評局標誌、看似今屆數學卷一、卷二試卷的照片。其後，該補習老師又上載疑似數學卷的評卷參考照片。

考評局回覆查詢表示，重視文憑試的公平公正，一直監察2025年文憑試的整體運作，沒有發現試題或評卷參考等考試機密資料外泄的情況。考評局呼籲學生不應輕信網上的傳言或宣傳。

(「教育刺針」Facebook專頁截圖)

考評局：質疑別有用心人士 藉網上虛假資料混淆視聽

考評局續指，對於部分別有用心人士利用網上虛假資料意圖混淆視聽，並編造涉及文憑試的不當及失實資訊，考評局定嚴肅跟進，如涉及違法行為，會立即向警方舉報。

考評局指，文憑試的試題和評卷參考等資料屬公開考試的最高機密，故設有嚴格的保密機制，由擬題、審定、印刷、包裝及分發各程序均受嚴格監控，有關程序一直按照廉政公署防止貪污處的建議制定及執行。

根據《香港考試及評核局條例》，所有獲考評局委任或聘用的人員，均須把在履行職務時所獲悉的一切事宜保密，洩露試題或評卷資料更有機會構成刑事罪行，任何人都不應以身試法。閱卷員在接受任命時已簽署相關保密聲明，而在評閱過程中，考評局亦會提醒所有考評人員恪守有關守則。