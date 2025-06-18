港航電郵空中服務員可自願申轉地勤或半職　員工疑經營困難

有香港航空前線員工向《香港01》表示，近日收到公司電郵，列出可自願申請轉地勤或半職計劃，為期一年。



港航在電郵中指，公司向空中服務員提供「追求不同生命目標和生活模式」的機會，並強調兩個計劃也是自願的。但有員工指，同事間普遍認爲公司經營有困難，亦有同事擔心若不參與計劃會被解僱。《香港01》已就事件向港航查詢，暫未獲回覆。



香港航空前線員工近日收到公司電郵，列出可自願申請轉地勤或半職計劃，為期一年。（圖片來源：香港航空）

港航電郵空中服務員可自願申轉地勤或半職。（圖片來源：香港航空）

根據該員工提供的電郵截圖，港航稱向空中服務員提供「追求不同生命目標和生活模式」的機會，有兩個計劃供員工考慮，由7月中開始為期一年，本周五（20日）截止申請。

兩個計劃如下：

計劃一：借調到地勤公司

電郵指，推行此計劃是希望擴闊空中服務員的專業知識和在航空業及客戶服務的經驗。參與者將會被借調到港航的夥伴公司——新翔香港。該公司是一家地勤公司。

電郵描述計劃一的部分。（讀者提供）

香港航空將於2023年8月26日至27日，在銅鑼灣 Fashion Walk 舉辦「航點新推 • 機票大放送」活動，送出由逾 1000張香港航空免費經濟艙機票給全港市民。（林靄怡攝）

香港航空將於2023年8月26日至27日，在銅鑼灣 Fashion Walk 舉辦「航點新推 • 機票大放送」活動，送出由逾 1000張香港航空免費經濟艙機票給全港市民。（林靄怡攝）

香港航空將於2023年8月26日至27日，在銅鑼灣 Fashion Walk 舉辦「航點新推 • 機票大放送」活動，送出由逾 1000張香港航空免費經濟艙機票給全港市民。（林靄怡攝）

計劃二：每月上班半個月

電郵指，推行此計劃是希望提供工作與生活平衡予空中服務員，希望他們有更多時間留在家鄉陪伴家人。參與者將被分成兩組，一組有183日假期，另一組則有182日，每月上班半個月，另半個月假。在工作天，底薪和其他津貼將維持不變，而在假期則沒有薪金和津貼。員工福利、醫療福利、保險、放假權利和旅遊優惠將不受影響。

該員工透露，機師也收到電郵，不過沒有借調到地勤公司的計劃，只有轉半職的計劃。

電郵描述計劃二的部分。（讀者提供）

員工普遍認爲與經營困難有關 擔心不參與會被解僱

雖然電郵沒有提及與經營困難有關，但該員工表示，同事間普遍也這樣認爲，亦有同事擔心若不參與計劃會被解僱。

港航於全球航空業受疫情重創時亦曾推出類似計劃。《香港01》於2020年取得港航內部信，港航於該年11月1日至2021年2月28日實施自願的機組人員臨時兼職計劃，基本工資和固定津貼減少30%。參與員工分為兩組，輪流工作兩個月及休假兩個月，四個月都有薪金，並可找兼職工作，計劃內容與今次十分相似。