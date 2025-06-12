日本地震恐慌｜港航7至8月停飛鹿兒島、熊本　另調整飛名古屋班次

【日本地震／日本地震預言／日本旅遊／香港航空／日本航線優惠／航班取消／鹿兒島／熊本／名古屋】日本自今年不斷傳出「南海海槽大地震」即將發生，影響港人赴日旅遊意欲。繼早前確認六月起停飛仙台，香港航空今日（12日）回覆查詢，確認將取消7月及8月份，往返香港與鹿兒島、熊本之航班服務，另往返香港與名古屋的航班班次亦會進行調整。



受影響的旅客可選擇改去公司營運中其他航點（包括日本其他航點、中國內地所有航點、台北、曼谷、峴港）。而選擇全額退款的旅客亦會獲現金券補償。



港航將於7月至8 月停飛香港往鹿兒島、熊本航線，亦會調整往名古屋航班班次。

多個旅遊資訊平台昨日（11日）指，港航將於7月起停飛鹿兒島、熊本，並會於7月、8月縮減來往名古屋班次至每周一班，而該航綫將於9月起停飛。

記者於港航網站的搜尋器搜尋7月起飛鹿兒島、熊本的班次，網站皆顯示「抱歉！沒有航班可選」。而7月來往名古屋則為每周一班、8月則為每周一班，至9月則沒有再顯示航班。

港航網站未再顯示7月起往熊本班次。

港航網站未再顯示7月起往鹿兒島班次。

港航網站顯示，7月起往名古屋班次每周有一班，而8月每周有兩班。

港航網站9月暫未顯示往名古屋班次。

港航早前宣布減少部份赴日航班班次，包括福岡、名古屋及札幌等，主席閻波當時解釋，由於早前日本旅客的訂票量非常低，因此才作出上述安排。閻波當時又指，日本地震恐慌不會影響香港市民外遊，對於暑假出遊情況感到樂觀。

香港航空主席閻波早前解釋，由於日本旅客的訂票量非常低，惟日本航線的班次頻密，因此採取航班合併的安排。（資料圖片／歐陽德浩攝）

香港航空今（12日）回覆查詢指，受日本旅遊需求持續低迷影響，將取消7月及8月份，往返香港與鹿兒島、熊本之航班服務，另外，往返香港與名古屋的航班班次亦會進行調整，受影響的旅客可選擇改去部分公司營運中其他航點，包括日本其他航點、中國內地所有航點、台北、曼谷、峴港，而選擇全額退款的旅客可獲現金券補償。

港航對航班調整帶來的不便深表歉意，承諾將全力協助受影響乘客，提供妥善之行程安排。港航又承諾將更有效利用運力，繼續致力拓展航線網絡，包括於6月20日開通悉尼航線，以及計劃多條內地新航線，同時於暑假期間將加密不同航點的營運班次，包括永珍、馬爾代夫、峴港、曼谷、杭州、南京及上海，為旅客提供更多出行選擇。