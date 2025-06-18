演唱會經濟｜啟德體育園至今辦15場　錄59萬人入場　所有場館之冠

政府近年推動演唱會經濟，外界關注成效如何。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（18日）回覆立法會議員的書面提問稱，2024年至2025年上半年已舉辦逾285場、擁有過萬名觀眾的大型演唱會，料合共有逾390萬名觀眾，當中有超過140萬旅客，他們為香港帶來約34億元消費額，經濟增加值約19億元。

隨着啟德體育園開幕至今三個月，文體旅局表示，已在主場館和體藝館舉行共15場大型演唱會，逾五成觀眾來自內地和海外。



台灣樂隊五月天《#5525 回到那一天》演唱會香港站於5月9日至5月13日在啟德體育園主場館舉行。（讀者提供）

啟德體育園共15場演唱會 錄最多入場人數共59萬

文化體育及旅遊局局長羅淑佩書面回覆立法會議員黃英豪稱，自啟德體育園開幕以來，已在主場館和體藝館舉行共15場大型演唱會，截至5月31日，已錄得約59萬入場人數，是本港所有場館之中最多，其中超過五成的觀眾來自內地和海外。

台灣樂隊五月天《#5525 回到那一天》演唱會香港站於5月9日至5月13日在啟德體育園主場館舉行。（讀者提供）

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亞洲國際博覽館去年錄得最多演唱會入場人數，共有95萬人；不過今年則被啟德體育園及香港體育館（紅館）追上，僅排第三。截至今年5月31日，亞博錄得22.1萬人次入場，其中內地和海外觀眾比例佔超過三成。

此外，香港體育館（紅館）及伊利沙伯體育館，今年分別錄得27.5萬及1.9萬演唱會入場人數。

英國樂隊Coldplay 4月8日在啟德體育園主場館舉行四場演唱會，首日下午有約百名歌迷在外排隊搶先入場。（資料圖片/黃浩謙攝）

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有否設跨部門恆常協作機制? 文體旅局：各部門會保持緊密聯繫

被問有否建立跨部門恆常協作機制，在每項大型活動前進行評估和部署，並在事後作出總結和適時公布情況？文體旅局表示，各部門和機構包括康文署、警務處、活動主辦方等，會就每個大型演唱會保持緊密聯繫，商討各項細節安排，例如進行風險評估及人手資源部署，制定並落實人流管控等，以確保活動有序地進行，並準備充分預案應對突發情況。

就啟德體育園而言，文體旅局一直監督和指導啟德體育園有限公司，與各政府部門、活動主辦方及公共交通營運商的溝通和合作，制定不同準備工作，包括根據演唱會人數、性質、結束時間和票務情況的因素進行評估，並按需要制定相應安排，例如開設特別巴士路線、加密港鐵服務和通報口岸。

歌手JJ林俊傑一連兩日（5月24日及25日）晚上於啟德體育園主場館舉行演唱會，多名觀眾分享相片，稱凌晨改到皇崗口岸（落馬洲）過關，至3時仍有大批旅客等候過關。 （小紅書圖片）

5月三場館均有演唱會 文體旅局指已加密跨境巴士班次

至於如何疏導大型活動完結後經各邊境管制站過境的旅客，文體旅局稱，相關部門會密切監察各管制站的實時情況，於有需要時彈性調配人手加開檢查櫃枱及通道；亦會與內地對應口岸的相關部門保持緊密聯繫，確保口岸運作暢順。

文體旅局舉例，5月24日晚在啟德體育園、亞博、紅館分別舉行三場演唱會，運輸署已提前與跨境巴士和落馬洲—皇巴的營辦商作出協調，以加密班次疏導旅客。

啟德體育園方面，文體旅局表示當晚投入服務的跨境巴士數量為平日的雙倍，並在演唱會結束後的一小時內完成疏導預先購票的約3,300位旅客；而皇巴經加密班次後，亦在一小時內基本完成接載所有旅客由新田總站前往落馬洲管制站。