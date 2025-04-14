演唱會經濟．拆局｜Coldplay響頭炮　「吸客」之後如何「留客」？

英國著名樂隊Coldplay在啟德體育園主場館舉辦4場演唱會，吸引約20萬名本地和海外、內地樂迷進場，不少觀眾欣賞演出後大讚滿意。Coldplay演唱會是啟德主場館3月開幕以來首個演唱會，演出取得成功，證明啟德體育園作為香港歷來最大型的體育基建項目，不但可推動本港的體育發展，同時可帶動娛樂、演出及旅遊業等產業發展。啟德體育園在未來數月還將舉辦多場大型演唱會，但音樂盛事的意義不僅在於短期經濟效益，更應考慮香港應如何將短期人流轉化為長期的旅遊效益，下一步將是如何加強旅遊產業的聯動，將演唱會帶來的人潮輻射至全港。



演唱會不單止帶來短暫經濟效益

Coldplay演唱會驗證了啟德體育園作為國際級演出場地的實力。A4聯盟九龍中立法會議員楊永杰表示，每晚5萬觀眾入場，估計單是門票收入就達2-3億元，加上周邊消費，估計總經濟效益近10億元。

事實上，演唱會經濟過去亦為香港帶來不少經濟效益，根據政府回應立法會質詢時表示，估計2023年至2024年每年約有350場大型演唱會，即平均每個月便有約15場大型演唱會舉行。粗略估算這些演唱有超過420多萬名觀眾；當中有超過150萬旅客，為香港帶來約37億元消費額，經濟增加值約22億元。

演唱會帶來的經濟效益並非僅限於此。以Taylor Swift去年宣布的大型巡演為例，有經濟學家指出，以Taylor Swift在澳洲的演唱會效益來看，可能堪比一次奧運。澳洲新聞網表示，自從公布巡迴澳洲站後，悉尼與墨爾本的希爾頓飯店訂房分別成長了1129%與9400% 。

演唱會並非僅帶來經濟效益。到場觀看Coldplay演唱會的選委界立法會議員江玉歡形容，現場氣氛良好、觀眾十分激動。她感慨「香港返咗嚟」，留意到現場有很多外國遊客，認為演唱會極大地提升了香港的國際形象。

江玉歡建議，政府應該更積極與國際巨星接洽，最好能做到每季都有巨星來港演出，令香港慢慢營造文化氛圍，並將效益擴展到其他產業。她指出，營造氛圍並非文體旅局局長一個人的責任，但港府首要任務是吸引巨星來港，有巨星坐鎮，相關產業自然知道如何把握商機。

「搶巨星」的討論去年初已曾炒熱。當時輿論曾質疑香港搞盛事為何未見大型演唱會，時任文體旅局局長楊潤雄回應稱「世界級嘅（歌星）我連佢電話都未必搵到」，惹來非議。相比之下，新加坡獨家包下Taylor Swift東南亞的演唱會，時任泰國首相賽塔事前爆料指，新加坡政府提供200萬至300萬美元補助，取得演唱會在東南亞的獨家主辦權。可見香港若被動等待，巨星都只會被鄰近地區「搶走」。

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如何讓旅客「留港」？高端消費與多元體驗成關鍵

演唱會經濟如何輻射到其他旅遊產業？Coldplay演唱會自然帶動附近酒店入住率，但亦有內地旅客直言房價太貴，故選擇深圳過夜。香港如何才能「吸到客」又「留到客」？楊永杰指出，關鍵是要做好配套服務；如果缺乏完善的旅遊配套，觀眾看完演唱會就離開，並非社會所期望，需要想方設法讓旅客多留港才能真正發揮演唱會經濟的效益。

江玉歡同樣表示香港旅遊配套需要提升，政府吸引旅客時要注意平衡，既要有大眾化的打卡點，也要有能吸引高端消費者的配套。她表示，香港應歡迎不同類型的消費者，但亦要留意或許有高端消費群「無處消費」。她認為，如果有更多六星級度假村，高端消費者可選擇入住；如果有更好的景點，旅客自然會停留更久。不過，她亦強調香港條件不差，有人說新加坡太過完美整齊，香港反而有種「凌亂美」，應該保持自身特色。

楊永杰到啟德體育園附近，宣揚潑水節活動，望藉此帶動周邊旅遊。（楊永杰Facebook）

香港在發展演唱會經濟方面具有獨特優勢，其中包括香港國際航班密集，連內地大城市都難以比擬。楊永杰指，香港的交通便利令很多國際歌手都願意來港演出，不過同樣認為香港要爭取更多巨星來港，更形容知名歌手的演唱會如同引進了大型企業，一場演唱會就能帶來約10億元的經濟效益，如10場至20場就等同創造幾百億的經濟效益。他建議推出「演唱會+套票」模式，例如提供來回高鐵票有演唱會優先購票權，確保旅客至少停留數天。

香港有不少綠色旅遊地點。（資料圖片/許朝睴攝）

香港旅遊資源豐富 宣傳推廣要改進？

香港擁有豐富多元的旅遊資源，既有傳統、亦有現代元素。早前美國網紅IShowSpeed來港，曾到鵝頸橋打小人、食牛雜、遊覽維港，卻未走訪一些自然風景、戶外體驗，究竟是外界不知這些景點，還是覺得無趣？

楊永杰表示，除了深度遊和綠色旅遊，還有宗教文化體驗未被充分宣傳，文化體驗可以讓旅遊更深入，問題是很多旅客並不知道香港的好去處。就此，他認為旅發局和文體旅局需要加強包裝和宣傳，與業界和KOL合作時，香港如同「捉到鹿唔識脫角」，香港要懂得如何包裝旅遊產業發展。否則即使「手上有好牌都打唔出」。梁永杰強調，「有好牌要食到糊」，將演唱會與其他旅遊元素結合，才能創造更大的綜合效益。

Coldplay演唱會證明香港具備完善的「硬件」，但宣傳推廣等「軟件」上仍有待突破。長遠而言，演唱會經濟如成功帶動其他旅遊產業發展，香港盛事之都的地位才可更上一層樓。