演唱會經濟｜香港會否效法新加坡獨家辦巨星個唱？　羅淑佩咁答

新加坡早前以高價奪得美國歌壇天后Taylor Swift、Lady Gaga亞洲演唱會的獨家主辦權，文化體育及旅遊局長羅淑佩近日接受《彭博》訪問，被問及香港會否同樣爭取獨家舉辦類似活動。她回應稱每個地方都有獨特吸引力，以往香港欠缺合適場館，故無法舉辦大型演唱會，現時新落成的啟德體育園，可以容納5萬人，亦已成功舉辦兩場大型演唱會，有主辦方更反映非常喜歡新的主場館。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩（廖雁雄攝）

透露有備受期待的歌手到港開騷

羅淑佩提到，啟德體育園陸續將舉行大型演唱會及體育活動，相信可吸引旅客繼續來港。她又「賣關子」稱之後會有備受期待的歌手來港開騷，不過由於主辦單位尚未公布，故當局未能公開。至於政府會否出錢吸引歌手，羅淑佩說，政府針對大型活動有不同資助，有關申請程序透明。

內地五一黃金周剛剛結束，羅淑佩稱，有900多個內地旅行團來港，很多在港過夜，過夜旅客平均留港3.2日。（梁鵬威攝）

羅淑佩：會想盡辦法推新景點吸引旅客逗留

內地「五一黃金周」剛剛結束，羅淑佩在訪問中羅列香港旅遊業「成績單」，稱五一期間有900多個內地旅行團來港，很多在港過夜，過夜旅客平均留港3.2日。她表示，政府會想盡方法推出更多新景點，吸引旅客來港及逗留更長時間，並強調現時的首要目標，包括為旅客帶來最好的體驗，希望吸引他們一訪再訪。

政府節慶安排跨部門工作小組日前公布，一連五日的五一黃金周整體訪港旅客約110萬人次，較去年同期上升22%，當中內地旅客約92萬人次，按年上升約20%。不過，内地旅客整體上更傾向於郊外徒步及參觀懷舊文化景點，消費模式有所轉變。羅淑佩認為，其實旅客願意花錢，不過偏向消費特色產品，例如不少人願意購買長洲太平清醮的紀念品。