日本地震恐慌｜HK Express行政總裁：影響屬短期　航班調整非常少

【日本地震／日本地震預言／日本旅遊／HK Express／香港快運／航班取消】日本自今年不斷傳出「南海海槽大地震」即將發生，打擊港人赴日旅遊意欲。



HK Express香港快運航空今日（18日）舉行記者會，行政總裁毛潔瓊表示，日本地震預言確實帶來影響，但相信只屬於短期性。她強調無計劃暫停日本任何航點，稱日本七至八月的航班調整「非常少」，基本上對乘客沒有影響。



HK Express香港快運航空今日（18日）舉行記者會。（歐陽德浩攝）

HK Express行政總裁毛潔瓊。（歐陽德浩攝）

日本自今年不斷傳出「南海海槽大地震」即將發生，打擊港人赴日旅遊意欲。（資料圖片／郭梓謙攝)

CEO毛潔瓊：地震預言影響港人遊日意欲 其他市場不受影響

HK Express行政總裁毛潔瓊表示，日本地震預言確實影響港人的遊日意欲，但她觀察到其他市場不受預言影響，甚至更增加飛往日本的航班，加上日本被喻為港人第二家鄉，因此她認為影響只是短期性，對日本航線的前景抱有信心。

HK Express香港快運航空航稱日本班調整非常少。（HK Express提供）

今年1至5月日本航線整體載客量有八成

毛潔瓊引述HK Express的數據指，目前東京及大阪的載客量仍是所有航線的首兩位，而日本航線的整體載客量，今年1至5月有八成，「佢有一定影響，長期相信係短暫嘅影響。」

HK Express香港快運航空今日（18日）舉行記者會，行政總裁毛潔瓊表示，日本地震預言確實帶來影響，但相信只屬於短期性。（HK Express提供）

HK Express今年新增4個日本航點

毛潔瓊相信預言的影響減弱後，港人即將會重返日本，而HK Express今年11個新航點中，當中4個為便是日本的二三線城市。翻查資料，包括小松及仙台等。

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日本7至8月的航班調整「非常少」 稱對乘客沒有影響

被問到大灣區航空及香港航空相繼調整航線。毛潔瓊強調無計劃暫停日本任何航點，稱日本7至8月的航班調整「非常少」，基本上對乘客沒有影響。「今年睇到乘客book得愈來愈遲，所以𠵱家預料個情況，差過舊年唔代表後面繼續差，因為乘客遲book。」