精進建築除名暫緩　3公屋工程添不明朗　房委會:盡快完成餘下工程

精進建築有限公司原定本周五（20日）被從「一般建築承建商名冊」除名，不過今日（18日）獲得高等法院原訟法庭暫時批准暫緩除名，因此本周五起仍屬認可建築承建商。



精進建築原承辦中的項目，有3個公營房屋項目工程，房屋委員會表示正積極檢視相關安排及程序，有決心在切實可行的情況下盡快完成餘下的工程，減少對公屋輪候時間的影響。房協今早終止安達臣道資助房屋項目，精進建築須即日離場。



發展局回應表示，屋宇署作為建築事務監督，會與法律團隊研究法庭稍後頒下的書面判決，以考慮進一步行動，署方會全力準備上訴聆訊。 發言人表示，在等候進一步聆訊期間，如「精進建築」承辦的發展項目地盤仍有建築活動，屋宇署和項目擁有人會加強監察和突擊巡查，保障地盤工地安全。



精進建築。（資料圖片／朱永倫攝）

精進建築原承辦中的5個項目

．房委會屯門滿田邨1000個公屋單位

．房委會東涌雋東邨5200個公屋單位

．房委會白田邨重建計劃第十期地下通道

．柴灣水務署懲教署總部大樓（政府6月15日已按合約機制終止合約）

．房協安達臣道R2-2用地資助出售房屋項目（房協6月18日終止合約）

．港大宿舍



精進建築涉及的地盤嚴重事故中，以2022年房協安達臣道資助出售房屋項目地盤塌天秤事故最嚴重，釀成3死6傷。（資料圖片/鄭子峰攝）

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精進建築本周五暫避過除名 發展局：繼續監督建築地盤

精進建築因近年涉及多宗致命工業意外，建築事務監督、即屋宇署，於5月22日公布拒絕精進建築的註冊續期申請，並決定於本周五（20日）將其從「一般建築承建商名冊」中除名。精進建築日前就上述決定提出上訴並申請暫緩執行決定。高等法院原訟法庭今日暫時批准暫緩執行決定的申請。上訴及暫緩執行決定申請聆訊暫定於8月26及27日進行。

發展局發言人表示，由於法庭暫時批准暫緩執行除名的決定，因此精進建築不會在本周五從「一般建築承建商名冊」除名。在等候進一步聆訊期間，如精進建築承辦的發展項目地盤仍有建築活動，相關項目擁有人會根據合約行事，繼續監督建築地盤和承建商的表現。如承建商的表現不符合合約要求，項目擁有人會按合約處理，並保留跟進權利。

發言人表示，屋宇署和項目擁有人亦會加強監察和突擊巡查，保障地盤工地安全。

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▼2020年7月20日 精進建築九龍灣地盤男工人觸電死亡▼



房委會屯門及東涌2項目由精進建築興建 涉6200個公屋單位

房委會有兩個公屋項目——屯門滿田邨1,000個單位及東涌雋東邨5,200個單位由精進建築負責，另白田邨重建計劃第十期地下通道也由該公司興建。房委會表示，因應最新情況，房委會正積極檢視相關安排及程序，有決心在切實可行的情況下盡快完成餘下的工程，讓有需要的市民盡快入住，減少對公屋輪候時間的影響。

屋宇署會在6月20日將精進建築有限公司從一般建築承建商的註冊名冊中除名。(資料圖片)

房協今早終止秀茂坪安達臣道資助房屋項目

房協秀茂坪安達臣道R2-2用地資助出售房屋項目上蓋工程也由精進建築興建，房協表示，已根據工程合約的相關條款，於今早終止其合約，精進建築須於即日離場，將地盤交還房協接管。房協表示，目前正密切處理有關的跟進工作，包括籌備委聘新的合資格承建商，盡快進場處理餘下工程。

發展局表示，由於精進建築在柴灣政府大樓工務工程的表現遠低於合約要求，政府作為項目擁有人已按合約機制終止合約，於6月15日收回該建築地盤，並爭取短期內安排新承建商接手完成餘下工程。精進建築目前尚負責港大宿舍項目。

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