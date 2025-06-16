精進建築就釘牌向法庭提出上訴　本周五起不能進行任何建築工程

發展局5月22日公布拒絕「精進建築有限公司」續牌，將於6月20日（本周五）從一般建築承建商的註冊名冊中除名，當日起不可再進行《建築物條例》下任何建築工程。精進建築已向原訟法庭提出上訴。



精進建築涉及的地盤嚴重事故中，以2022年房協安達臣道資助出售房屋項目地盤塌天秤事故最嚴重，釀成3死6傷。（資料圖片/鄭子峰攝）

▼2022年9月7日 精進建築安達臣道項目三人死亡意外▼



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精進建築除牌前承辦的其中5個項目

．房協安達臣道R2-2用地

．房委會屯門滿田邨1000個公屋單位

．東涌雋東邨5200個公屋單位

．柴灣水務署懲教署總部大樓

．港大宿舍



發展局局長甯漢豪及屋宇署署長何鎮雄交代承建商精進建築被除名的決定。(洪戩昊攝)

精進建築有限公司在2020年至2023年，涉及三宗嚴重工業意外，導致五人死亡。按發展公布，該公司於6月20日被除名後，不可再進行《建築物條例》下任何建築工程。

甯漢豪5月22日指出，屋宇署今次處理續期申請用了較長時間，因為精進建築涉及多宗嚴重事故，要仔細考量承建商提交的資料，及考慮有關事故詳情；署方亦需核實及審慎考慮精進建築多次提交的補充資料，及交由承建商註冊事務委員會進行面試程序，仔細評估精進建築的能力。她又提到，精進建築在過程中多番提出意見，署方亦曾諮詢律政司的意見。

屋宇署會在6月20日將精進建築有限公司從一般建築承建商的註冊名冊中除名。(資料圖片)

精進建築當晚發表聲明，指公司仝人對不獲續牌極度遺憾，已諮詢法律意見，研究就屋宇署的決定提出上訴。

▼2023年10月10日 精進建築佐敦渡華道4號消防局地盤工業意外▼



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▼2020年7月20日 精進建築九龍灣地盤男工人觸電死亡▼

