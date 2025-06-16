精進建築就釘牌向法庭提出上訴 本周五起不能進行任何建築工程
撰文：韋景全
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發展局5月22日公布拒絕「精進建築有限公司」續牌，將於6月20日（本周五）從一般建築承建商的註冊名冊中除名，當日起不可再進行《建築物條例》下任何建築工程。精進建築已向原訟法庭提出上訴。
▼2022年9月7日 精進建築安達臣道項目三人死亡意外▼
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精進建築除牌前承辦的其中5個項目
．房協安達臣道R2-2用地
．房委會屯門滿田邨1000個公屋單位
．東涌雋東邨5200個公屋單位
．柴灣水務署懲教署總部大樓
．港大宿舍
精進建築有限公司在2020年至2023年，涉及三宗嚴重工業意外，導致五人死亡。按發展公布，該公司於6月20日被除名後，不可再進行《建築物條例》下任何建築工程。
甯漢豪5月22日指出，屋宇署今次處理續期申請用了較長時間，因為精進建築涉及多宗嚴重事故，要仔細考量承建商提交的資料，及考慮有關事故詳情；署方亦需核實及審慎考慮精進建築多次提交的補充資料，及交由承建商註冊事務委員會進行面試程序，仔細評估精進建築的能力。她又提到，精進建築在過程中多番提出意見，署方亦曾諮詢律政司的意見。
精進建築當晚發表聲明，指公司仝人對不獲續牌極度遺憾，已諮詢法律意見，研究就屋宇署的決定提出上訴。
▼2023年10月10日 精進建築佐敦渡華道4號消防局地盤工業意外▼
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▼2020年7月20日 精進建築九龍灣地盤男工人觸電死亡▼
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