精進建築就釘牌提出上訴　法官批准等候上訴期間暫緩除名

發展局及屋宇署上月公布拒絕「精進建築有限公司」續牌，並將於6月20日（本周五）從一般建築承建商的註冊名冊中除名。精進建築就此提出上訴，並今(18日)向高等法院申請等候上訴期間，暫緩執行除名的決定。法官聽取陳詞後，批准精進建築的申請，暫緩執行除名，直至法庭就上訴作出裁決。



申請人為精進建築有限公司，答辯人為屋宇署署長和承建商註冊事務委員會。

精進建築一方指 涉及其公司的致命工業意外 於2023年或之前發生

精進建築一方今陳詞指，其上訴有可爭辯之處，認為等候上訴期間，應批准暫緩除名。精進建築一方指，屋宇署未有提供理據，解釋為何拒向精進建築續牌，對精進建築構成不公。

就屋宇處一方指，精進建築的安全紀錄差劣，精進建築一方則指，涉及其公司的致命工業意外，於2023年或之前發生，其後已沒有該些意外。若屋宇處就以理由除名，應於2023年已把精進建築除名。精進建築一方引述報章的報道，精進建築於2024年涉及一宗鑽孔機翻倒事故，而報章指分判商有進行定期檢查。 精進建築強調，發生致命工業意外，不等同精進建築能力不足。

精進建築續指，若法庭不批准暫緩暫行，將難以繼續其工程，失去收入，公司或面臨清盤。同時，精進建築也將會遭追討索償‵。

政府一方強調 屋宇署拒續牌的決定合理

政府一方回應指，屋宇署拒續牌的決定合理，認為精進建築的上訴理據不足。政府一方續指，精進建築未能通過承建商註冊事務委員會的面試，而屋宇署考慮委員會的建議，並考慮精進建築的安全紀錄，決定拒續牌。政府一方又指，業界重視穩定性，精進建築希望暫緩期間繼續工程，維持「現金流」，政府認為說法不切實際。

法官聽取陳詞後，批准暫緩執行除名，直至其上訴有結果。法官並將於明天頒判辭，解釋理據。

案件編號：HCMP 952/2025