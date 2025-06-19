教育局要求學校參加駐港領事館活動時　須審視有否外國勢力滲透

《香港國安法》在港頒布實施五年，據了解，教育局關注學校安排師生參與其他外國駐港領事館的文化交流活動，多間學校的校長和辦學團體均接獲該局分區提示，需詳細了解活動性質、是否涉及外國勢力滲透等。有社交平台專頁指，近日多間學校接獲教育局分區提醒，切勿隨便參與有關美國駐港澳總領事館舉辦的美國國慶活動，以防有違反國安法及香港法律。



教育局今日（19日）回應中未有否認，表示教育局表示，已向學校發出詳細的行政和教育指引；今年4月向學校提供更新的《國家安全：學校自評檢視表》，就不同工作範圍提供優化建議和良好做法，指學校有責任做好把關角色，提高師生對國安的敏感度。



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報道指教育局分區學校發展組提醒勿參與美國國慶活動

7月4日是美國國慶日，據社交平台專頁「教育刺針」指，多間學校近日接獲教育局分區學校發展組提醒，切勿隨便參與美國駐港澳總領事館舉辦的美國國慶活動，以防有違反《國安法》及本地法律的風險，如得悉學生參與，亦應勸阻他們參與。

據了解，多間學校的校長和辦學團體均接獲教育局分區的有關提示；教育局亦關注學校安排師生參與其他外國駐港領事館的文化交活動，「玩下體育、整下食物都管」，要詳細了解活動性質、是否涉及外國勢力滲透等。

教育局局長蔡若蓮早前接受媒體訪問稱，校園「軟對抗」手法抬頭，政府推行多項措施，包括審查教材、活動及校外合作機構背景等，以鞏固國安屏障。

教育局：已向學校發出詳細的行政和教育指引

教育局回應中未有否認，當方表示，年是《香港國安法》公布實施五周年，香港社會實現「由亂到治」，走向「由治及興」。局方採取多重進路互相配合的方式，包括在課堂內外的活動，加強學生對中華文化、《憲法》和《基本法》的認識及守法意識等，推進愛國主義教育。

教育局表示，已向學校發出詳細的行政和教育指引，要求學校按校本情況及需要，建立校本機制和制定適當措施，以落實各項與維護國家安全及國家安全教育相關的工作。教育局亦已於今年4月向學校提供更新的《國家安全：學校自評檢視表》，就不同工作範圍提供優化建議和良好做法，內容涵蓋國家安全工作規劃、監察機制、學與教及相關資源、學校活動、人事管理及培訓和家校合作，藉以防範和制止危害國家安全或不利於國家安全的行為和活動。局方指學校有責任做好把關角色，提高師生對國安的敏感度。

局方續指，維護國家安全是政府的責任，更是香港全社會的應有之義，推廣國家安全教育亦是學校的恆常工作，會持續通過不同渠道例如與學校的日常溝通，監察和支援學校落實有關工作。教育局亦會走深和走實維護國家安全工作，並繼續與不同持份者攜手同心，幫助學校建立保護屏障，保障學生福祉。