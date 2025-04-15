國安教育日｜岑浩輝：美濫施關稅損全球經濟秩序　澳門堅決防滲透

澳門當局也有在今日 (15日)的「全民國家安全教育日」舉辦「全民國家安全教育展」，澳門行政長官岑浩輝致辭時提到，近期美國濫施關稅嚴重衝擊以世貿為核心的多邊貿易體制，損害全球經濟秩序穩定，澳門面臨的外部環境急劇轉變，風險挑戰愈加複雜嚴峻。澳門必須深刻認識總體安全的重要性，集中精力切實圍繞澳門政治、經濟、社會等各領域的自身發展建設與對外交往工作，增強風險意識，防範化解各種風險隱患，尤其是堅決防範和遏制外部勢力干預滲透。



澳門今日（15日）也有舉辦「全民國家安全教育展」（澳廣視圖片）

岑浩輝致辭時提到，近期美國濫施關稅嚴重衝擊以世貿為核心的多邊貿易體制，損害全球經濟秩序穩定，澳門面臨的外部環境急劇轉變，風險挑戰愈加複雜嚴峻。他強調，澳門必須深刻認識總體安全的重要性，堅定不移貫徹總體國家安全觀，進一步推進澳門維護國家安全的體制、機制和法制建設，集中精力切實圍繞澳門政治、經濟、社會等各領域的自身發展建設與對外交往工作，增強風險意識、樹牢底線思維，防範化解各種風險隱患，尤其是堅決防範和遏制外部勢力干預滲透，堅定落實「愛國者治澳」原則，確保澳門特區今年九月的第八屆立法會選舉工作順利舉行，確保澳門社會大局穩定和長治久安。

岑浩輝稱，要確保澳門特區第八屆立法會選舉工作順利舉行（澳廣視圖片）

今日（15日）「全民國家安全教育日」，澳門也有舉辦「全民國家安全教育展」（澳廣視圖片）

岑浩輝又稱，今年是國家「十四五」收官之年和「十五五」規劃謀篇佈局之年，亦是新一屆特區政府施政開局之年、橫琴粵港深度合作區建設開啟第2階段的起步之年，澳門特區政府將以國家主席習近平去年底視察澳門重要講話精神和全國兩會精神，作為未來發展建設和政府施政的根本遵循和行動指南，努力實現澳門更好發展，在助力中國式現代化邁出新的堅實步伐中，展現更大作為和貢獻。

鄭新聰提出三點要求包括全力做好澳門的立法會選舉工作（澳廣視圖片）

鄭新聰提三點要求包括全力做好立法會選舉工作

澳門中聯辦主任鄭新聰致辭時，指維護國家安全，沒有局外人，每個人都應自覺參與其中。當前澳門正迎來發展的最好時期，但外部環境因素的影響和自身經濟社會發展的一些深層次矛盾和問題，對維護國家安全和社會穩定帶來巨大挑戰，特別是今年初以來，美國對華一再加徵高額關稅，嚴重違反國際經貿規則，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定。

鄭新聰提出三點要求，包括全面貫徹習近平主席關於澳門維護國家安全的重要論述，牢固樹立總體國家安全觀；不斷完善澳門維護國家安全的法律制度和執行機制、建立健全涉國家安全跨部門的協調機制，全力做好澳門第八屆立法會選舉工作；以及集中精力拼經濟、謀發展、搞建設，以高質量發展保障高水平安全。