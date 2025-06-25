職場性騷擾｜兩女生細說「充權」艱辛　調查拖延　公司違保密承諾

一切事情發生前，Maggie（化名）和Kate互不相識，從事不同工作，各自為口奔馳。數年前，她們都遇到職場性騷擾，向公司求助後卻未獲妥善處理：Maggie千叮萬囑公司要保密事件，豈料自己遭性騷擾、以及後續投訴的事，很快傳到其他同事耳中；Kate遭性騷擾後同樣向人事部投訴，公司原承諾三個月內完成調查，但最終拖延至六個月，職員甚至向她說：「你大個女出來社會工作，這些事很常見」。



她們經歷多次失望與無助，但決不願見到下一個性暴力受害者，此後分別加入風雨蘭「SH.E性騷擾倡議小組」，為她與她們發聲。



「SH.E」代表Sexual Harassment should End和SHe Empowers，即推動零性騷擾社會，並為自己充權。她們說出自身經歷，盼讓大眾認識性騷擾到底是怎樣一回事？企業機制應如何預防、改善？



Maggie和Kate數年前遭遇職場性暴力，她們後來加入風雨蘭「SH.E性騷擾倡議小組」，盼望整合自身的故事成為土壤，幫助其他受害人。（夏家朗攝）

疑遭上司性騷擾 員工手冊指示僱員向上司求助

Maggie的故事始於數年前某天，她如常在公司工作，突然感覺到身體被觸碰，回頭看發現是男上司。她頓感愕然，示意他挪開雙手。那次之後，她接連收到上司訊息騷擾，包括含性意味的字句、照片，持續整整大半年。

她說在伴侶提醒下，覺得是時候求助，於是嘗試在員工手冊尋求指引，豈料翻遍整本冊子，只有11個字與性騷擾有關：「如遇性騷擾，可向上司查詢。」她只好直接致電人事部查詢，相關行為會否構成性騷擾？對方僅稱：「不清楚，但你可以開檔案投訴。」

她決定提出投訴，公司成立了獨立調查小組。她憶述第一次調查會面，眼前坐着三個小組成員，覺得好熟口面，想了一想 —— 「糟糕了」 —— 她記得這些成員與上司相熟，心裏開始不安，暗忖成功無望。她說那次會面歷時三小時，自己哭了好久、好久，最後千叮萬囑要保密事件。

質疑人事部違保密承諾 內部調查不成立

翌日她收到公司確定會展開調查，為了避免與該上司共事，她要求人事部將他調走。「我作為受害者，走的不可能是我」她語氣堅定地說。人事部無回應調職要求，僅稱調查料需時三個月。她初時尚可接受，「最多辛苦一點，可能每日都要見到他」；沒料到調查最終歷時八個月，公司解釋因資料繁多，調查需時。

她憶述調查超過原定三個月後，每星期都致電人事部，有次更獲對方態度不悅地回應：「小姐，你不斷催促都無用」。直至第八個月，人事部終於告訴她：指控不成立 —— 她一瞬間彷彿被大浪擊倒。她引述人事部解釋，事發時她曾回覆男上司訊息，而且事發當日所穿的制服亦已清洗，未能檢取指紋作證。

敗訴後她曾詢問人事部：男上司與她之間，其中一人會否被調離？可是，她形容對方的語調倒像在暗示：走的不會是上司，只會是她，因為她職級不夠高。

更讓她難受的是，她發現公司違反保密協議的承諾：自己遭性騷擾、以及後續投訴的事，竟傳到同事耳中。 她更獲悉，原來公司不少人曾被同一上司懷疑性騷擾，可是大部份都辭職了事。調查結束後兩個月，Maggie選擇離職。

批內部「冷血」處理不當 向平機會投訴成立 得到一封手寫道歉信

人事部處理得很差，好冷血。可能他們沒經歷過這種事吧，當然我也不希望有任何人經歷過（性騷擾）。如果他們的小朋友曾經歷過這些事，他們還會不會說出這些話？ Maggie

Maggie說，有一段時間不想與任何人溝通、拒絕見人，甚至想過了結生命。後來網上尋求支援之際認識到關注性暴力組織「風雨蘭」，經求助後決定到平機會投訴。她再次整理所有資料，大半年間不斷與平機會書信來往，最終一項投訴成立，對方給她一封手寫道歉信，雙方調解作結。

Maggie和Kate數年前遭遇職場性暴力，她們後來加入風雨蘭「SH.E性騷擾倡議小組」，盼望整合自身的故事成為土壤，幫助其他受害人。（夏家朗攝）

公司缺乏指引及嚴謹機制處理，結果流弊叢生。即使公司訂立指引，若然僱員對性騷擾的認知不足，他們有否足夠能力判斷及應對情況？他們會否同理受害人的情緒，避免二次傷害？現時各企業的機制，能否為受害人織起一層保護網？

另一受害人疑遭同性同事性騷擾 上司多次拒獨立調查

曾任職政府部門的Kate，同樣遇到職場性騷擾後，未獲公司妥善處理。

她憶述四年前剛剛入職，不時收到一名女同事傳來訊息，捏造關於她和其他人的性故事。有次該同事更在她耳邊低語：「穿得這麼漂亮，要去砵蘭街嗎？」種種說話和舉措令她不適，但由於對方是同性，她不確定該行為是否已構成性騷擾。她嘗試問修讀法律的朋友，卻發現自己無法完整地表達，因為不想被人知道自己遇「性騷擾」，只好避重就輕、含含糊糊地帶過去，最終無法尋覓答案。

事件持續半年，她時常無故落淚、情緒低落，友人察覺她不對勁，轉介她向風雨蘭求助，幾經諮詢終於證實是性騷擾。她反覆思量、鼓起勇氣，決定向上司求助。「我提出舉報她的時候已經是儲夠勇氣，我已經失去了半年，我現在一定要說出來舉報她。」她聲音微微顫抖。然而，上司聽罷第一個反應是：「是不是有任何誤會？」

她翻查員工手冊裏的性騷擾指引，一般做法分為內部調查或轉交人事部處理，前者由部門管理層提出警告，如重犯就有後續處理；後者由人事部召開獨立調查小組。Kate表示，正是不想有任何誤會，才要求獨立調查清楚，可是彼時上司只不斷勸說：「不如我先警告她，毋需到人事部處理」、「你先回家與家人商量」⋯⋯她有感公司只想平息事件、盡快息事寧人。

引述人事部稱性騷擾「很常見」 事主患抑鬱、批公司拖延處理

翌日她向另一位上司舉報，才獲人事部展開調查。她向人事部職員述說事發經過，卻只見對方臉上沒有表情，語調冷淡，甚至向她說：「你大個女出來社會工作，遇見這些事是很常見。」Kate後來患上重度抑鬱，形容當時近乎「行屍走肉」。她一度想過辭職，但得知離職會終止內部調查後，只好硬着頭皮撐下去。可是如同Maggie的個案，她憶述公司原本承諾三個月內完成調查，最後耗時6個月才完成，對方解釋是受新冠疫情影響。

我完全不覺得公司有提供任何支援，全部都是要靠自己撐住自己。 Kate

後來調查小組判定投訴成立，該同事應要求向Kate道歉，惟不承認作出性騷擾行為。她有感對方態度敷衍，拒絕接受對方道歉：「她的道歉好不誠懇，還指責我若不想收到那些訊息，應該一早跟她說，她就不會再傳送⋯⋯」她說着不禁落淚，「我在想，你這麼大個人還要我去教嗎？」

要求調走涉案者不果 致函署長投訴翌日即獲處理

調查期間，她同樣要求與公司將該同事調離原部門，但公司沒有處理，其後她向該部門署長致函要求處理，翌日公司馬上調走該同事。

儘管人事部曾透露該同事「份公司檔案已經花咗」，但對她來說，所有補償都不及一句真誠道歉重要。其後她向該人發出律師信要求致歉，雙方調解作結，她接受對方道歉。事件告一段落，她亦選擇離職。

風雨蘭「SH.E性騷擾倡議小組」為公司製定《性騷擾應對指南》，並載有組員作為投訴人的分享；亦製作防止性騷擾的膠帶和海報等，期望加深大眾認識。（夏家朗攝）

風雨蘭過去五年接340職場性暴力案件 逾4成涉非接觸形式

風雨蘭表示，過去五年間已跟進340宗案件具職場性暴力元素，佔整體近兩成；25至39歲佔比最多，佔逾五成。⁠當中超過四成涉非接觸形式的性暴力行為；逾五成涉接觸形式及插入式的性侵行為。在2024/25服務年度，風雨蘭與公益法律夥伴為27宗個案提供法律代表服務。

兩女生加入倡議小組 稱受害人未發聲源於不了解

Maggie和Kate的性暴力經歷迴異，但同樣反映制度弊端。她們不約而同地說，有感社會對性暴力認知不足，決不願見到下一個受害人，於是加入風雨蘭「SH.E性騷擾倡議小組」，盼望整合自身的故事成為土壤，幫助其他受害人，多行一步便是一步。小組於2021年5月成立，現時約有5至7人，由曾遭遇性暴力人士、以及關注性騷擾議題的義工組成。

風雨蘭倡議主任Charlene Ma表示，小組近日為公司製定《性騷擾應對指南》，並載有組員作為受害人的分享，讓大眾多從他們的角度思考；小組亦將向公司派發自家製作的預防性騷擾膠帶和海報，冀提高企業對性暴力的關注。

我們小組有討論過如何提高社會（對性暴力）的意識......當她們知道這些說話或動作是性騷擾，她們會更有力量反抗。很多時候我們都基於不了解，所以沒有發聲，令到對方加劇地繼續騷擾我們。 Kate

風雨蘭「SH.E性騷擾倡議小組」為公司製定《性騷擾應對指南》，並載有組員作為投訴人的分享；亦製作防止性騷擾的膠帶和海報等，期望加深大眾認識。（夏家朗攝）

僱主須負上轉承責任 惟調查掲不足一半企業訂指引

根據《性別歧視條例》，僱傭範疇内的性騷擾屬違法。若騷擾者在受僱工作期間作出違法的騷擾行為，其僱主亦需對該違法騷擾行為負上轉承責任。

今年3月，有團體公布職場性騷擾調查，發現不足一半企業有訂立「性騷擾指引聲明」；接近九成受訪者過去3年並沒有接受過與職場性騷擾相關培訓課程。為何即使僱主須負上轉承責任，仍有大批企業未製定相關指引及培訓？

企業聯會：公司或側重業務發展 缺乏預防性騷擾宣傳

香港中小型企業聯合會永遠榮譽會長麥美儀估計，不少公司或側重於業務發展，未有優先處理性騷擾的事務。她認為，中小企有別於大型或上市公司，毋須提交社會及管治（ESG）報告，因此往往缺乏預防性騷擾的宣傳，也未有足夠人力及資源處理。

麥美儀認為企業應製定清晰指引，讓員工知道哪些語言和行為屬性騷擾；設立良好申訴渠道，調查需由中立的第三方進行，確保受害人不會被尋仇；定期更新政策、舉辦工作坊，同時保障男性免遭受性騷擾。

香港中小型企業聯合會永遠榮譽會長麥美儀估計，不少公司或側重於業務發展，未有優先處理性騷擾的事務。（資料圖片）

性騷擾投訴機制多未到位

Kate則認為，雖然不少公司都設立性騷擾投訴機制，不過實際執行尚未到位，且未顧及受害人情緒。她期望公司可定期舉辦培訓，讓僱員得悉性騷擾的後果，提高阻嚇性。