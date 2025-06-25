職場性騷擾｜朋友質疑小事　家人憂丟飯碗　過來人以分享喚起了解

四年前，Kate持續收到女同事傳送含性意味的訊息，她不確定是否構成性騷擾，遂向朋友查詢，不料對方卻說：「好小事，你不要將事情放大。」她起初自我懷疑，直到發現自己經常無故落淚、情緒低落，她便知道出了狀況，患上重度抑鬱，而非大家所述的「好小事」。



風雨蘭過去五年間已跟進340宗案件具職場性暴力元素，並於2021年發起「SH.E性騷擾倡議小組」，冀提高社會對性暴力的關注。Kate是小組成員之一，她說不少人或未意識到性騷擾發生，不敢發聲，導致對方行為加劇，她期望加強公眾教育，令更多人關注性暴力，「當她們（受害人）知道這些說話或動作是性騷擾，她們會更有力量反抗。」



風雨蘭「SH.E性騷擾倡議小組」為公司製定《性騷擾應對指南》，並載有組員作為投訴人的分享；亦製作防止性騷擾的膠帶和海報等，期望加深大眾認識。（夏家朗攝）

遭同性同事性騷擾 求助無門

約四年前Kate任職政府部門，不時收到一名女同事傳來訊息，捏造關於她和其他人的性故事。當時她剛剛入職，而且對方是同性，她不知道要如何求助、更不確定該行為是否已構成性騷擾。

她嘗試在網上搜尋，可是性騷擾的定義很模糊，難以求證。即使到平機會網頁參閱，她只找到一宗發生於20年前的同性案例，參考價值並不高，「我不知道要如何幫自己，第一步究竟是不是性騷擾，已經花了好一段時間才能確定。」後來她向關注性暴力組織風雨蘭求助後，始證實該行為屬性騷擾。

遭質疑遇性騷擾「好小事」

她憶述事發時曾向朋友求助，惟不少人向她說：「好小事，你不要將事情放大」。甚至當她決定提出投訴，家人反過來質疑她：「你可能會令對方失去工作」。她起初自我懷疑，但感到難受：「他失去工作後，可以找一份新工作；可是我這種情緒、這些不好的體驗是跟我一輩子。」後來她時常無故落淚、情緒低落，她便知道出了狀況，患上重度抑鬱，而非大家所述的「好小事」。

Bonnie和Kate數年前遭遇職場性暴力，她們後來加入風雨蘭「SH.E性騷擾倡議小組」，盼望整合自身的故事成為土壤，幫助其他受害人。（夏家朗攝）

風雨蘭：過去五年跟進340宗職場性暴力案

風雨蘭表示，過去五年間已跟進340宗案件具職場性暴力元素，佔整體近兩成；25至39歲佔比最多，佔逾五成。⁠當中超過四成涉非接觸形式的性暴力行為；逾五成涉接觸形式及插入式的性侵行為。在2024/25服務年度，風雨蘭與公益法律夥伴為27宗個案提供法律代表服務。

「SH.E性騷擾倡議小組」發起人Jeri表示，在非接觸形式性騷擾中，事主通常未必能即時反應過來，「很多時是慢慢累積、變本加厲。當刻可能會令你感到不適，但你未必能label這些行為。它會令你覺得模稜兩可、不知道要如何拒絕。」

現時平機會負責處理涉及性騷擾的投訴個案，Jeri表示，根據前線觀察，並非所有受害者會向平機會求助，因投訴人需於事發12個月內向平機會提出投訴，除非有充分的理由引致延遲投訴，否則平機會可不受理。

風雨蘭「SH.E性騷擾倡議小組」為公司製定《性騷擾應對指南》，並載有組員作為投訴人的分享；亦製作防止性騷擾的膠帶和海報等，期望加深大眾認識。（夏家朗攝）

事主：當知道哪些說話或動作是性騷擾 會更有力量反抗

Kate表示，不少人或未意識到性騷擾發生，不敢發聲，導致對方行為加劇。她期望加強公眾教育，令更多人關注性暴力，「當她們（受害人）知道這些說話或動作是性騷擾，她們會更有力量反抗。」

倡議小組近日為公司製定《性騷擾應對指南》，並載有組員作為受害人的分享，讓大眾多從他們的角度思考；小組亦將向公司派發自家製作的預防性騷擾膠帶和海報，冀提高企業對性暴力的關注。