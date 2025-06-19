求職騙案｜招鳳梨酥包裝員要先付培訓費　建華集團：遭冒認已報警

網上求職騙案活躍，有自稱代表建華集團的人士在社交平台發文，招聘食品包裝員，並指示求職者在自設的網站進行「線上培訓」，先自費增值戶口以瀏覽食品資料，稱集團之後會支付培訓津貼。

建華集團回覆指，無在有關社交平台以任何形式招募各類食品包裝員，亦不設任何付費培訓計劃，已就有騙徒假冒集團報警，提醒如懷疑受騙或曾向不明人士提供個人資料，應盡快向警方報案。



讀者Alan向《香港01》表示，在社交平台的招聘食品及飯盒包裝員，按廣告上的方式聯絡後，對方自稱是代表建華集團，並指應徵者要先用私人時間接受「線上文字培訓」，之後會提供培訓津貼。

自稱建華集團的招聘者先提供一個網址，頁面有「建華集團」字眼，需註冊登入，惟網址並非建華官網。招聘者提供了一個稱是屬於自己的帳戶予Alan登入，登入後帳戶顯示了餘額、多項交易紀錄，當中單是註冊帳戶就會提供150元的獎勵。

網頁的訂單頁面有多項食品的紀錄，每項都有顯示價錢及「收益」。招聘者指示Alan瀏覽至少28項食品紀錄，每瀏覽一項資料都會扣除帳戶的餘額，當餘額變成負數就要向客服增值，完成「培訓」就可以將戶口中的款項提出。換言之，求職者未上班就先繳費。

據客服向Alan提供的增值資料，收款戶口並非建華集團的公司戶口，而是螞蟻銀行一個私人戶口，收款人姓名為普通話拼音。Alan認為事件可疑，無遵照招聘者的指示，並向建華集團查詢，發現自己險墮求職騙案。

建華集團於2025年5月在官網發聲明，指有騙徒冒認集團及高層欺騙求職者，已就事件報警。（建華集團官網）

建華集團回覆《香港01》指，沒有在有關社交平台（包括但不限於：Telegram、Facebook、WhatsApp、小紅書等）以任何形式招募各類食品包裝員，亦沒有以任何形式設立任何付費培訓計劃，亦未曾舉辦任何相關活動。建華指除官網外，未授權任何代理或第三方使用集團資料或商標設立其他網站，又指已就有騙徒假冒集團報警，並於官網上作出嚴正聲明。

建華集團已提醒曾經就該事件懷疑受騙而聯絡集團，或曾向不明人士提供個人資料，盡快向警方報案，以保障自身權益。