盧寵茂：高拔陞疫情期間承擔硬仗 將覓繼任人推動醫管局管治改革
撰文：賴卓盈
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醫管局行政總裁高拔陞將於8月1日離任，醫務衞生局局長盧寵茂今（19日）在港台節目《上任三周年》中指，高拔陞上任6年以來盡心盡力，疫情時承擔起一場硬仗。他希望新任行政總裁可以推動醫管局管治改革、質量安全和提升員工積極性。
醫務衞生局局長盧寵茂讚揚高拔陞過去6年盡心盡力，疫情期間承擔起一場硬仗。他表示，政府會尋找一個有能力、配合政府醫療改革方向的繼任人。他希望新任行政總裁可推動醫管局管治改革、質量安全和提升員工積極性。
另外，美國政府早前計劃限制哈佛大學國際留學生簽證，盧寵茂回應指香港不會「乘人之危」 ，但他稱香港醫療教學及科研有很大發展空間，亦獲國際認可，再加上有大灣區的機遇，相信本港在吸引人才上有優勢。
醫管局計劃將港島東西的醫院聯網合併，盧寵茂強調，臨床服務不會因此減少，反而可以集中病例，增加醫生經驗。他舉例以往兩個聯網各有專長，例如瑪麗醫院專做肝臟移植，東區醫院的微創手術水平較高，聯網合併後能產生協同效應，共同提升培訓的水平及服務質素。
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