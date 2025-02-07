盧寵茂稱高拔陞任內遇疫情是不幸也是榮幸 囑咐醫管局須全力改革
撰文：陶嘉心
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醫管局行政總裁高拔陞今年7月底合約屆滿後將不再續任，今日（7日）醫管局新春團拜儀式是高拔陞最後一次以行政總裁身份參與。醫務衞生局局長盧寵茂在團拜儀式上形容，高拔陞任內遇上新冠疫情此全香港及全世界一個很大型醫療衞生挑戰是不幸也是榮幸，讚揚高在最困難時候無放棄。盧寵茂又引用國家主席習近平曾說的「改革永遠在路上，改革之路無坦途」，囑咐醫管局必須全力作好改革。
盧寵茂在團拜儀式讚揚高拔陞在最困難時候無放棄，指高任內遇上新冠疫情此全香港及全世界一個很大型醫療衞生挑戰是不幸也是榮幸：「你（高拔陞）能夠遇到一個百年都無出現過嘅世紀疫症，而你亦都安然度過......你唔再續任嘅時候講過，你話如果你喺新冠果陣走你就好衰仔，確實係嘅，最難嘅時候你無放棄。」
盧寵茂指在應對新冠疫情上，香港有很多可以做得更加好地方，而醫管局是香港醫療基石，公立醫院肩負好重要使命，因此醫管局一定要成功。
盧寵茂盼醫管局在改革路上有「沒人阻到我」心態
盧寵茂又引用國家主席習近平所說的「改革永遠在路上，改革之路無坦途」，囑咐醫管局必須全力作好改革：「改革永遠在路上，即係永遠可以更加好更加健康嘅......改革之路無坦途，正正就係改革就係難嘅，大部份人都係話最好你唔好變，但係改革是為了更好。」盧寵茂盼望醫管局在改革路上可以有「沒人阻到我」心態，看清前路，做到十全十美。
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