消息：醫管局行政總裁高拔陞不再續約 今年8月離任
撰文：何瑞芬
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消息指，醫院管理局行政總裁高拔陞任期將於今年8月結束，不再續任，醫管局將按程序展開全球招聘。根據醫管局2023至24年報，高拔陞年薪升到686.7萬元，平均月薪逾57萬，較上一個年度增加4.8%。
高拔陞自2019年8月起出任行政總裁一職，並於2022年8月1日續任，任期3年，將於今年8月屆滿。
高拔陞一上任即遇反修例事件及新冠疫情，帶領醫護面對新冠疫情挑戰，期間曾爆發醫護與警務人員關係及醫院警崗問題及罷工封關事件，高與工會周旋，惜當時難調解醫護矛盾。
近年公立醫院亦多次有醫療事故及安全隱患，高拔陞不時主持記者會交代事件，並曾就仁濟醫院縫針女童事件、葵涌醫院冧天花事件等道歉，醫務衞生局早前因應多宗醫療事故責成醫管局成立委員會改革系統性問題，高亦指會陸續落實報告31項建議。
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