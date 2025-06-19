精進建築准暫緩除名　判辭指若無法進行手上項目　精進恐面臨清盤

近年涉及多宗致命工業意外的「精進建築有限公司」遭拒絕續牌，原定於本月20日（本周五）從一般建築承建商的註冊名冊中除名。精進建築就此提出上訴，高等法院法官昨並批准精進的申請，暫緩除名，直至法庭就上訴作出裁決。 法官今(19日)頒判辭解釋理據，指若不批准暫緩令，將令上訴變得無意義。法官亦指，若精進如期除牌名，將無法進行其手上的項目，因工程延誤而需作巨額賠償。考慮其持有的現金，精進有機會面臨清盤。法官認為，批准一個短期旳暫緩令合適。



申請人為精進建築有限公司，答辯人為屋宇署署長和承建商註冊事務委員會。精進就除名的上訴，已排期於8月26日處理。

法官在判辭指，精進質疑屋宇署未有根據法例要求，提供充份理據，解釋為何拒絕和精進續牌。政府一方回應指，屋宇署有權考慮精進在短短3年內，已涉及多宗意外，共導致5人死亡，認為應除名。惟法官指，屋宇署於5月22日提供予精進的信件，未有列出此理由。法官稱，正如精進一方陳詞，致命意外不等於精進一定要除名，而是首要考慮發生致命意外的原因。

法官認為在階段看來，精進的上訴已不單是僅有可爭議之處，亦同意若現時不批准暫緩除名，將令精進的上訴變得無意義。法官續指，若精進如期於本周五除名，便會無法進行其手上的6個項目，將失去收入。精進將因工程延誤而需賠償3.36億，和支付分判商、供應商2.06億元。同時，精進存有1.54億元現金。在此情況下，精進有機會面臨清盤。

在考慮以上因素後，法官認為應批准暫緩除名。法官並強調，判辭中的觀點僅屬初步，法庭需待精進和政府進一步向法庭存入證據，和日後的陳詞，才可再作定論。同時，法官批准暫除名，不應被詮釋為對精進過往表現的評價。

案件編號：HCMP 952/2025