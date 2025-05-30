旅發局盛夏宣傳活動一覽　推過百項優惠　海洋公園迪士尼出招吸客

【旅發局／香港盛夏派對／旅遊業／大熊貓BB／海洋公園／香港迪士尼／西貢／美酒佳餚巡禮／單車節／內地旅客／海外旅客／優惠】旅發局今日（30日）公布最新的旅遊宣傳活動「香港．盛夏派對」，將邀請近百名KOL來港親身體驗，以加強中、台、日、韓及東南亞等地的宣傳。當局更在官網推出全年盛事表專頁，讓旅客可快速預覽香港各月份盛事，以便計劃訪港行程。



旅發局更聯同旅遊及餐飲業界推出各項優惠，其中香港迪士尼趁20周年，由6月28日起每日隨機向旅客送出50張提早入園證，海洋公園則趁大熊貓BB一歲生日，推出夏日限定「雙園」（即海洋公園及水上樂園）套票，優惠價低至333元。當局更另有逾100項限定盛夏優惠，包括6月23日起送出免費山頂纜車連景點入場套票。



此外，早前政府宣布將發展「四山旅遊」，旅發局今年6月7日至8月將推出西貢火山岩園區海路漫遊」，途經橋咀洲、吊鐘洲、火石洲、破邊洲及象鼻洞，每人團費索價380元。下文將詳盡介紹「香港．盛夏派對」的活動詳情。



旅發局推出最新的旅遊宣傳活動「香港．盛夏派對」。（旅發局圖片）

香港迪士尼20周年由6月28日起，每日會隨機送出50張「提早入園證」，給予已購買當日門票的旅客。（旅發局圖片）

旅發局公布最新的旅遊宣傳活動「香港．盛夏派對」，包括香港迪士尼20周年、大熊貓龍鳳胎一歲生日、C朗拿度博物館開幕、馬季煞科、香港足球盛會2025、灣仔會展舉行的動漫節及書展、2025香港公開羽毛球錦標賽等活動。

香港迪士尼6.28起每日隨機向旅客送出50張提早入園證

其中香港迪士尼20周年為打頭炮活動，由6月28日起，每日向旅客隨機送出50張「提早入園證」，給予已購買當日門票的旅客，更推出限定明信片換領，旅客可在園內的郵筒免費寄出。

為了配合大熊貓龍鳳胎一歲生日，各地區的路牌將融入大熊貓特色主題。（旅發局圖片）

海洋公園由7月5日起，向入場旅客贈送「盛夏派對禮包」，包括特色大熊貓行李牌及樂園優專券。（旅發局圖片）

大熊貓BB將一歲生日 海洋公園夏日限定套票優惠價低至$333

海洋公園由7月5日起，向入場旅客贈送「盛夏派對禮包」，包括特色大熊貓行李牌及樂園優專券，並推出水上樂園及海洋公園的夏日限定套票，優惠價低至333元。而為了配合大熊貓龍鳳胎一歲生日，各地區的路牌將融入大熊貓特色主題，旅發局將在線上線下宣傳大熊貓的成長時刻。

逾100項限定盛夏優惠 6.23起推免費山頂纜車連景點套票

另外，旅發局聯同各行各業一同帶動消費，推出超過100項限定盛夏優惠，涵蓋糖水飲品、消暑飲品、酒店下午茶及酒店自助餐，並在6月23日起推出免費山頂纜車連景點入場套票、維港遊折扣優惠。

旅發局在今年6月7日至8月推出海島遊旅遊產品「西貢火山岩園區海路漫遊」。（旅發局網頁圖片）

「西貢火山岩園區海路漫遊」途經吊鐘洲海蝕拱、火石洲、破邊洲及象鼻洞等。（旅發局圖片）

6月至8月推西貢海島遊路線 登橋咀洲、賞破邊洲

早前政府宣布推廣「四山旅遊」，當中便包括西貢海。旅發局在今年6月7日至8月推出海島遊旅遊產品「西貢火山岩園區海路漫遊」，探索西貢的各個島嶼，近距離觀察不同地質景觀。

旅客屆時需要從西貢碼頭出發，先在橋咀洲登岸約30分鐘觀賞「菠蘿包石」，再坐船先後途經吊鐘洲海蝕拱、火石洲、破邊洲及象鼻洞，再返回西貢碼頭。

屆時每逢周二、周六及周日設有3班船，分別為上午9時、中午12時及下午3時，航程約2小時，提供英文及普通話導賞，每人團費索價380元、大小同價。旅客或需出示證件予旅行社查驗。

旅發局針對日本喜愛可愛的潮流，展開名為「Kawaii Hong Kong」的宣傳活動。（旅發局圖片）

加強內地宣傳 邀8位明星拍《芒探來了芒香港》第二季

旅發局也加強香港在內地的宣傳力度，例如邀請8位明星拍攝微綜藝《芒探來了芒香港》第二季，港星方力申及內地童星王小麥將一同參份夏日活動體驗。另有83名創作者分批赴港拍攝香港故事，包括頭部時尚博主黎貝卡、視頻號頂流導演李政霖等，預計將發布共120條影片，曝光率超過8,500萬。

加強台日韓及東南亞宣傳 邀來近百名KOL體驗香港景點

旅發局也會加強全球宣傳，邀請近100名海外及本地KOL親身體驗，來自13個個國家地區，覆蓋超過1億個粉絲。另外更會針對日本喜愛可愛的潮流，展開名為「Kawaii Hong Kong」的宣傳活動，並向台灣、韓國及東南亞等地提供多元化的旅遊產品。

今年旅發局主辦的香港美酒佳餚巡禮將於10月底舉行，主題為「美酒佳餚REMIX」。（資料圖片／梁鵬威攝）

香港單車節暫定11月30日舉行，預計將會在西九文化區大草坪舉辦嘉年華。（資料圖片／蘇煒然攝）

香港繽紛冬日巡禮暫定在11月下旬舉行。（資料圖片／梁鵬威攝）

美酒佳餚巡禮、單車節及繽紛冬日巡禮將於年底舉行

今年旅發局主辦的香港美酒佳餚巡禮將於10月底舉行，主題為「美酒佳餚REMIX」，今屆由過去5日的展期濃縮至4日，為旅客帶來更緊湊的節目，活動亮點包括「品味館」及「尊尚名酒區」等。

至於香港單車節暫定11月30日舉行，預計將會在西九文化區大草坪舉辦嘉年華，提供運動體驗、親子藝趣、樂隊現場演出。旅發局更研究明年在香港鬧市舉辦獲國際單車總會認可的公路賽，以吸引全球好手雲集香港。

香港繽紛冬日巡禮則暫定在11月下旬舉行，旅發局目前正與業界及不同持份者探討合作方案，期望打造香港成為亞洲最浪漫和最有聖誕跨年氣氛的城市之一。

旅發局一站式旅遊資訊平台已推出全年盛事表專頁。（旅發局圖片）

旅發局官網已推出全年盛事表專頁 更方便旅客計劃行程

旅發局一站式旅遊資訊平台已推出全年盛事表專頁，內有焦點盛事、每月亮點、演唱會一覽等資訊，更設有搜尋、篩選及標籤等功能，讓旅客可快速預覽香港各月份盛事，以便計劃訪港行程。