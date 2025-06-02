昂坪360｜6.10起平均加價6.2%　全景套票加至$420　港人9月前原價

昂坪360今日（2日）宣布，今年6月10日起將調整纜車門票票價，整體票價的加權平均加幅為6.2%。其中成人來回標準門票，由270元加至295元，升幅達9.3%；最貴的一程全景纜車及一程標準纜車的來回門票，則由395元加至420元，長者票價不變。



至於可全年無限坐的「360成人全年通」將加價至620元，另外又將會推出長者及小童「全年通」。下文將列出所有調整後的門票價格。今年8月31日或之前，香港居民享有原價購票優惠。



昂坪360將於今年6月10日起調整纜車門票票價。（資料圖片／梁鵬威攝）

昂坪360將於今年6月10日起調整纜車門票票價。（資料圖片／梁鵬威攝）

昂坪360今日宣布，將於今年6月10日起調整纜車門票票價，整體票價的加權平均加幅為6.2%。其中成人來回標準及水晶車廂門票，分別由現時的270元及350元，加價至295元及365元，即加價達9.3%。

全景纜車成人套票由$395加至$420

至於全景纜車成人套票（一程全景車廂及一程標準車廂）由現時的395元加至420元；小童來回標準及水晶車廂門票，則由現時的135元及215元，加至150元及220元。

全景纜車小童套票（一程全景車廂及一程標準車廂）由現時的260元加至275元；所有長者纜車票價維持不變。

昂坪360將於今年6月10日起調整纜車門票票價。（文件截圖）

8.31前港人到東涌纜車站可原價買票 生日送免費票

昂坪360推出港人專享優惠，香港居民在今年6月10日至8月31日期間，在東涌或昂坪纜車站購買任何類型的纜車門票，能以調整前的原價購票。

另外香港居民由即日起至今年12月31日，在生日正日可在東涌或昂坪纜車站，免費換領來回昂坪纜車（標準車廂）門票一次，同時能以8折購買最多3張即日來回纜車門票（標準車廂）。

「360成人全年通」價格將於今6月10日起，由595元加至620元。（文件截圖）

「360成人全年通」由$595加至$620

「360成人全年通」價格將於今6月10日起，由595元加至620元。當日同時推出全新票種「360長者全年通」及「360小童全年通」，價錢分別為320元及295元，於購買日起計365日內，可無限次搭乘昂坪纜車（標準車廂），享有昂坪360紀念品店及昂坪市集精選商店折扣優惠。

另外由今年6月10日至8月31日，顧客在購買或續期任何全年通當日，可獲單程免費升級水晶車廂一次；若顧客在東涌纜車站現場同時購買3張或以上全年通，可獲八折優惠。