六合彩結果｜6月19日6個正獎號碼清一色紅色波　機率低於萬分之10

六合彩6月19日晚攪珠一注中，幸運兒獲800萬元。今次攪珠六個正獎號碼清一色為紅色號碼球，而特別號碼為綠色號碼球。



正獎號碼出現清一色號碼球極為少見，如今次全紅色機率為一萬分之8.85，即每1,130次攪珠才會出現一次，約7.5年才見到一次。由於綠色及藍色號碼球各只有16個，故此六個正獎號碼均為綠色或藍色的機率會再低一些，為一萬分之5.73，即平均每1,746次攪珠才會出現一次。



馬會中環士丹利街投注站特設六合彩為主題的展示區，包括入口處旁邊放有六合彩攪珠機。六合彩49個號碼分三個顏色，紅色佔17個，藍色及綠色均16個。（資料圖片/蘇煒然攝）

馬會中環士丹利街投注站特設六合彩為主題的展示區，包括入口處旁邊放有六合彩攪珠機。六合彩49個號碼分三個顏色，紅色佔17個，藍色及綠色均16個。（資料圖片/蘇煒然攝）

馬會中環士丹利街投注站特設六合彩為主題的展示區，包括入口處旁邊放有六合彩攪珠機。六合彩49個號碼分三個顏色，紅色佔17個，藍色及綠色均16個。（資料圖片/蘇煒然攝）

六合彩中頭獎機率為1398萬分之一

六合彩自2002年增至49個號碼，分成三個顏色號碼球，紅色佔17個，藍色及綠色均為16個。三色並非以相同頻率兩個接着兩個分布，如9及10號為藍色，之後本應有兩個綠色，不過就只有11號為綠色，12及13號為紅色，同樣情況也出現在其他組合。

六合彩頭獎須中六個正獎號碼，中獎機率為13,983,816分之一，即投注「食全餐」要買約1,398萬注，投注10元一注需近1.4億元。

六合彩49個號碼球分成三個顏色，紅色佔17個，藍色及綠色各佔16個，三色並非以相同頻率分布。(馬會網頁截圖片）

正獎全為紅色號碼球機率為一萬分之8.85

6月19日晚的攪珠結果出現正獎號碼全為紅色號碼球，計算出的機率為0.000885023，即一萬分之8.85，每1,130次攪珠才會出現一次，接近五獎（中4個正獎號碼）的中獎機率。以現時每年攪珠約150次推算，要7.5年才出現一次。

六合彩6月19日晚攪珠出現六個正獎號碼清一色為紅色號碼球，機率為一萬分之8.85。(馬會網頁截圖片）

今期中頭獎及二獎5注幸運兒鍾情紅色波？

今次攪珠頭獎一注中，由於6月17日的「幸運二金多寶」有人中頭獎，故今期幸運兒只可得800萬元。二獎也有4注中，每10元一注派彩29.3萬元；三獎有153.5注中，每10元派彩20,390元，接近保證派彩19,200水平。

六合彩6月19日晚攪珠一注中，幸運兒得800萬元。(馬會網頁截圖片）

正獎號碼全藍色或全綠色機率比全紅色為低

由於藍色及綠色號碼球均只有16個，出現六個正獎均為藍色或綠色號碼球的機更低，為0.000572662，即一萬分之5.73，比出現全紅色的機率稍低，要每1,746次攪珠才會出現一次，大約11.6年才有機會看到一次。

▼2022年6月30日，中環士丹利街投注站重開前介紹：地面層▼

