電話卡實名制漏洞︱通訊辦：年內檢視成效　審視電話儲值卡上限

【電話卡／儲值卡／太空卡／實名制／身份證／電騙】電話卡實名登記制自2023年全面實施，不過成效未見顯著，相關電騙罪行仍然活躍，更有市民因遺失舊版身份證，被盜用身份證號碼登記「太空卡」而三度被捕，當中牽涉「淋紅油」非法收債。面對質疑電話卡實名登記制意見，通訊事務管理局辦公室指政府正參考有關實施的整體經驗，檢視有關措施的成效及實名登記制的整體運作，包括審視電話儲值卡數目上限，並計劃於今年內諮詢立法會相關事務委員會的意見。



一名青年在2022年遺失舊身份證，報失後發現遭人冒名登記儲值卡，更用作上門「收數」、「淋紅油」等違法行為。（馬楚烽攝）

一名青年遺失身份證後被盜用，他逐一向電訊商取消已知被冒名登記的儲值卡號碼，但有電訊商一度要求他先向致電客服溝通後才可處理。（馬楚烽攝）

青年遺失身份證遭盜用 冒名登記電話卡犯案

《香港01》早前曾報道，一名青年在2022年不慎遺失舊版智能身份證，報失後發現屢遭人冒名登記儲值卡，更用作上門「收數」、「淋紅油」等違法行為。由於儲值卡都是以事主的舊版身份證所開，警方透過登記資料多次上門拘捕他，事主那時才驚覺身份證遺失後被盜用。

舊版身份證號碼不變風險仍存 入境處：不宜隨便更改

涉事身份證雖為舊版，但號碼不變，不法之徒仍可用以盜用，至於市民可否向入境處申請更改身份證號碼，以杜絕被繼續冒名開電話卡的風險，入境處回覆指，由於身份證號碼已經廣泛地獲政府機關、公營及私人機構，以至整個社會接受為識別個人身份的方法，因此不宜隨便更改。

入境處續說，更改身份證號碼會對持證人的日常生活帶來很多不便，例如持證人須更改之前載有身份證號碼的所有個人紀錄，如銀行賬戶、法律文件、學歷證明、僱傭合約等。

入境處指由於身份證號碼已經廣泛地獲政府機關、公營及私人機構，以至整個社會接受為識別個人身份的方法，因此不宜隨便更改。（資料圖片/黃浩謙攝）

入境處表示，若市民遺失身份證，應向任何一間人事登記辦事處報告並申請補領新證，該已遺失的身份證亦即時失效。如身份證持有人認為在遺失身份證後，有需要通知有關機構，應主動作出聯絡。

另外，如持證人懷疑身份證資料被盜用作非法用途，應立即報警處理。任何人士或機構使用身份證作為核實持證人的身份時，均有責任採取合理步驟以確定持證人身份的真偽。如對持證人的身份或該身份證的真偽有所懷疑時，應立即向警方尋求協助。根據《人事登記條例》第7A條，任何人無合法權限或合理辯解，而使用或保管或管有他人身份證，即屬違法。違例者經定罪後，最高可被罰款10萬元及監禁10年。

通訊事務管理局辦公室（資料圖片）

通訊辦正參考整體經驗檢視成效 今年內提交立法會諮詢

至於通訊辦就回覆指，政府並沒有備存電話卡用戶的登記資料，就《香港01》的報道內容，通訊辦正與相關的電訊商聯絡，以進一步了解情況；呼籲事主能主動接觸通訊辦並提供更多資料，以便進一步跟進。

通訊辦表示，為進一步完善實名登記制，政府正參考有關實施的整體經驗，以及警方提供有關犯罪集團使用電話儲值卡的騙案趨勢等資料，檢視有關措施的成效及實名登記制的整體運作，包括審視電話儲值卡數目上限、禁止轉售已實名登記的電話智能卡或利用他人資料牟利進行實名登記的安排等，並計劃於今年內諮詢立法會相關事務委員會的意見。

截至今年4月底約340萬張電話卡被取消登記

根據通訊辦的資料，截至今年4月底，約471萬張電話儲值卡因客戶未能提供合乎登記要求的資料而被拒絕登記，包括以身分證明文件副本進行登記及填寫的資料與身分證明文件不一致等，另外有約340萬張未能遵從合規要求的電話儲值卡被取消登記，包括以身分證明文件副本進行登記及填寫的資料與身分證明文件不一致等。

通訊辦曾就電話智能卡實名登記在深水埗鴨寮街一帶進行新一輪市場巡查及宣傳教育活動。（資料圖片/政府新聞處）

通訊辦又說，為確保實名登記制有效運作，一直按實施以來的經驗要求電訊商持續優化登記平台，包括要求電訊商自去年10月起將「智方便」作為香港身份證持有人在實名登記制下的預設登記方式，否則電訊商須在收到有關的登記要求後，以人手核實所提交的登記資料以完成所需程序，方可啓動電話儲值卡。

通訊辦：已提醒電訊商必須拒絕舊身份證登記電話卡

而隨著舊款智能身份證在2025年分階段失效，通訊辦指早前已提醒電訊商必須拒絕接受任何使用已失效的舊款智能身份證的實名登記。同時，電訊商須全面透過人手核查所有非持有香港身份證人士，例如有效旅遊證件或護照，於網上登記平台所提交的電話儲值卡實名登記資料。