遺失身份證青年遭冒名登記電話卡　三度涉刑毀被捕：好委屈好無辜

【電話卡／儲值卡／太空卡／實名制／身份證／電騙】電話卡實名登記制自2023年全面實施，目的是打擊電騙犯罪活動。不過，青年阿Ben在2022年不慎遺失舊版智能身份證，報失後發現屢遭人狂開儲值卡，更用作上門收數、淋紅油等違法行為。由於儲值卡都是以阿Ben的舊身份證所開，警方透過登記資料多次上門拘捕他。



阿Ben三度因同類事件被捕，其中一次更無奈困於警署近16小時處理，當中涉及新電話卡、有號碼更被重複利用開卡。他質疑為何電訊商未核實客人身份便開卡，因事件精神崩潰，「警察上門拍門嗰刻，我媽驚到喊，以為我真係做咗犯法嘢！」



阿Ben在2022年遺失舊身份證，報失後發現屢遭人狂開儲值卡，更用作上門收數、淋紅油等違法行為。（馬楚烽攝）

阿Ben在2022年遺失舊身份證，報失後發現屢遭人狂開儲值卡，更用作上門收數、淋紅油等違法行為。（馬楚烽攝）

26歲的阿Ben在2022年街頭遺失舊款智能身份證、並立刻報失，誰料是噩夢開始。他表示事隔一年多，即2023年12月，警方突然上門拘捕，直指他涉嫌在東涌一單位門口淋紅油，他與家人頓感詫異，「我都冇做過呢啲嘢」，疑惑為何會無辜被捕。

有人冒認Ben的身份證開儲值卡，並在上門追數、淋紅油後留下該卡電話號碼。（讀者提供）

他急忙向警方澄清，始知有人盜用他的身份證開儲值卡，並在上門追數、淋紅油後留下該卡電話號碼，也發現警方是透過儲值卡實名登記資料拘捕他，始知舊身份證遺失後被盜用。他指當日的確驚嚇到，形容家人都很擔心。

警察上門拍門嗰刻，我媽驚到喊，以為我真係做咗犯法嘢！ 阿Ben

有人冒認Ben的身份證開儲值卡，並在上門追數、淋紅油後留下該卡電話號碼。（讀者提供）

由於儲值卡都是以阿Ben舊身份證所開，警方透過登記資料多次上門拘捕他。（資料圖片／梁煥敏攝）

阿Ben向當時拘捕他的北大嶼山警署警員澄清，並提供報失證明，警方於是撤銷案件。為免再次被誤會，阿Ben立即向電訊商查詢及取消儲值卡登記。不過至2024年，他又再一次被另一警區、長沙灣警署拘捕，指他涉及刑事恐嚇。阿Ben無奈再次解釋，更一度被懷疑轉售已實名登記的電話卡。

阿Ben在2024年被長沙灣警署拘捕，指他涉及刑事恐嚇。（資料圖片）

本月初第三度被捕 被指淋紅油 困警署近16小時

「嗰一日因為佢（不法份子）當日去淋紅油，警方當日上我屋企拍門搵我」，在今年6月10日晚，阿Ben第三度再因同類事件被捕。「呢一次嘅電話號碼唔同上幾次，係一個全新開嘅電話號碼，嗰下都好心慌，雖然我冇做過，但係我又要花時間去警署，又要錄口供」阿Ben指由於涉及多個新電話號碼，當晚在上水及大埔警署處理了近16小時。

覺得自己好委屈好無辜，精神狀態都好疲累好差，喊住搵屋企問點解會發生呢啲咁嘅事。 阿Ben

阿Ben認為的確是自己不小心街頭遺失身份證，但在報失後竟陷入屢次被捕的輪迴。他每晚都難以熟睡，甚至有電話來電時都會錯覺是警方預約拘捕，身心崩潰。

阿Ben因被指淋紅油，需定期到警署報到。（馬楚烽攝）

電訊商再開同一號碼給冒認者

他表示首次向A電訊商查詢時，發現被開了5個儲值卡電話號碼，「(電訊商職員)當面同我確定取消，但第二次俾人拉竟然都係同第一次用嘅電話號碼係同一個」，疑惑電訊商為何再向該不法份子派發同一個儲值卡號。

阿Ben向A電訊商查詢時，發現被開了5個儲值卡電話號碼，但第二次被捕發現電訊商竟再向該不法份子派發同一個儲值卡號。（讀者提供）

他質疑為何電訊商可以在登記儲值卡資料時未有向客人核實身份，加上所使用的是舊款智能身份證理應在今年5月無效，但向電訊商查詢時，發現該些儲值卡都是6月新開。

由於儲值卡都是以阿Ben舊身份證所開，警方透過登記資料多次上門拘捕他。（資料圖片／朱永倫攝）

逐一取消被冒名的儲值卡 要求電訊商封鎖其身份證

「我都唔知自己可以做啲乜嘢，報警我都報過」，他稱在第一次被捕時也立刻到電訊商門市取消實名登記，以及報案有人盜用身份證去開號碼。他直言甚至想過「改名」，但變相好像真的自己做錯了事。

阿Ben逐一向電訊商取消已知被冒名登記的儲值卡號碼，但有電訊商一度要求阿Ben先向致電客服溝通後才可處理。（馬楚烽攝）

阿Ben現時向兩間電訊商逐一取消已知被冒名登記的儲值卡號碼，期間發現不法份子在上周四（12日）總共開多了6個號碼，但取消時電訊商一度要求他先向致電客服溝通，才可處理，最終成功要求A電訊商封鎖他身份證，避免再被人盜用。

阿Ben現時向兩間電訊商逐一取消已知被冒名登記的儲值卡號碼，但有電訊商一度要求阿Ben先向致電客服溝通後才可處理。（許湖洪攝）

阿Ben現時向兩間電訊商逐一取消已知被冒名登記的儲值卡號碼，但有電訊商一度要求阿Ben先向致電客服溝通後才可處理。（許湖洪攝）

他其後亦向B電訊商客服查詢，但被要求到門市處理。在《香港01 》記者陪同下，阿Ben到B電訊商，開初門市職員聲稱未能用身份證查詢被冒開的儲值卡數量，其後改口可以處理，但就不能按阿Ben要求封鎖應其身份證。

阿Ben表示，曾諮詢過律師但都未有辦法可以解決，更無可能逐一向全港每間電訊商查詢有沒有被冒開儲值卡。惟有不斷輪迴被警方拘捕、再到電訊商取消儲值卡登記。