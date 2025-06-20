羅淑佩：藝文界軟對抗一直存在　政府資助和場地審批須更謹慎把關

《港區國安法》實施將近五年，文化體育及旅遊局局長羅淑佩接受報章專訪時提到，藝文界一直存在「軟對抗」，當局要保持高度警覺性，涉及政府資助和場地舉行活動，要更加小心把關，也要留意博物館及圖書館藏等方面會否出現相關情況。



台灣手機遊戲《逆統戰：烽火》早前被警務處國安處禁制，羅淑佩在訪問中不點名提到有遊戲內容含強烈煽動意味，令玩家聯想「台獨」和「港獨」，以軟性手法助長錯誤意識。她重申維護國安是進行式、永無完成式，「當呢樣嘢變成好似呼吸一樣嘅習慣」。



談及文體旅局未來維護國安工作，羅淑佩稱，當局將在考慮審批資助方面更為仔細。(資料圖片)

本港近年多出現演唱會或電影臨時取消，與「不可抗力」因素有關，羅淑佩表示藝文界存在的國安風險及軟對抗情況一直存在，「我哋亦見到仲會有一啲呢類跡象」。她又指有人以不同程度及各種形式呈現，包括表演手法內容、歌曲及電影情節等。

警務處國安處早前禁制台灣手機遊戲《逆統戰：烽火》，羅淑佩稱，不點名提到有遊戲內容含強烈煽動意味，令人聯想如「台獨」、「港獨」方向，試圖透過軟性媒介手法，滋長錯誤意識。她重申維護國安是進行式、永無完成式，形容「當呢樣嘢變成好似呼吸一樣嘅習慣」，大眾只要認知更多，自覺處理能力便愈強。

羅淑佩稱會檢視博物館館藏及圖書館藏書等，以達到維護國安、加強國民身份認同等目標。（資料圖片/廖雁雄攝）

爭取下個立法會會期撥款 北都建設國家成就館

談及文體旅局未來維護國安工作，羅淑佩稱，當局將在考慮審批資助方面更為仔細，「要肯定我哋嘅資助用得其所」。她提到，就政府場地舉辦的活動，當局需要小心把關，又會檢視博物館館藏及圖書館藏書等，以達到維護國安、加強國民身份認同、中華文化認識及國家成就自豪等整體政策目標。

她續指，希望可在下個立法會會期爭取撥款，在北部都會區建設介紹國家發展和成就的博物館，亦指已獲內地博物館支持借出藏品。