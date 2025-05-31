羅淑佩：港產熊貓命名「加加」「得得」　包含很多美好祝願

在香港出生的大熊貓龍鳳胎最近被命名為「加加」和「得得」。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（31日）在電台節目稱，揀選名字時着重寓意，「加加」和「得得」包含很多美好祝願，而且一聽就十分響亮。



另外，她指出上周末香港一晚舉辦4個演唱會，認為有空間推出旅遊套票，更表示香港旅遊毋須妄自菲薄。



海洋公園本周二（27日）公布一對港產大熊貓龍鳳胎的新名稱，家姐名為「加加」、細佬叫「得得」。羅淑佩在商台《政經星期六》表示，「加加」和「得得」包含很多美好祝願，同時具備家庭、美好、美德的意思，名字亦十分親切，譬如「得得」的普通話發言與「弟弟」亦十分相似。

大熊貓龍鳳胎家姐細佬玩得十分投入。（香港大熊貓官方ig影片截圖）

大熊貓龍鳳胎家姐細佬玩得十分投入。（香港大熊貓官方ig影片截圖）

入境事務處向大熊貓龍鳳胎「加加」、「得得」送贈出身紀念狀。（陳葦慈攝）

羅淑佩：人氣旺、財氣就旺 香港毋須妄自菲薄

談及香港旅遊業，她表示，香港時時刻刻都發生很多事，毋須妄自菲薄。她舉例指，不同地方的藝人紛紛來港開演唱會，旅遊帶動人氣旺、財氣就旺。

社會有聲音指內地旅客在香港觀賞演唱會後過關時間長，羅淑佩回應道，有演唱會較原本開場時間遲，而當日關口有巴士，只是未有及時回流，翌日運輸署已經加強交通安排。她又表示，未來有空間研究如何吸引旅客留港過夜，有空間推出旅遊套票，吸引旅客消費。

5月24日至25日，歌手林俊傑在啟德體育園舉行香港站演唱會。（潘耀昇攝）

5月24日至25日，歌手林俊傑在啟德體育園舉行香港站演唱會。（潘耀昇攝）

去年逾2000網紅來港 帶來3.8億次點擊

她又透露，去年訪港的東南亞的旅客有所增長，認為局方邀請的網紅在客源市場發揮功能，單在去年有2000多位網紅來港，帶來3.8億次點擊量。