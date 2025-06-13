羅淑佩被請入廉署「飲咖啡」？ 真相係⋯⋯｜ 政壇諸事町
撰文：王晉璇
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文化體育及旅遊局局長羅淑佩被廉署請「飲咖啡」？ 羅淑佩今日（13日）應香港廉政公署執行處首長丘樹春邀請參觀廉政公署總部，親嘗「一九七四」咖啡廳特色咖啡，最推薦雲南風味的咖啡豆，體驗製作專屬咖啡師通行證紀念卡，並欣賞香港水墨畫家林天行的限定畫展。展覽中亦展出「收賄數簿」實物等極重要證物和電子解說，她在社交平台發文盛讚「大開眼界」，更稱此地為「新一代旅遊景點」，啟發了她對香港文旅設計的新思路。
羅淑佩稱ICAC文旅讓其「大開眼界」
羅淑佩今日應廉政公署（ICAC）執行處首長丘樹春的邀請，前往ICAC「飲咖啡」，參觀廉署總部「一九七四」咖啡廳及展覽廳，並欣賞香港水墨畫家林天行的限定畫展。羅淑佩推薦大家嘗試雲南咖啡豆，點評其「咖啡酸度不高而帶微微酒味」。
羅淑佩在社交平台發文力讚ICAC咖啡廳及展覽廳「絕對是新一代旅遊景點」，稱訪客可品嚐「廉署咖啡」、製作咖啡師「通行證」紀念卡，同時欣賞畫家林天行的作品。展覽廳展出重要證物，包括「收賄數簿」實物和電子解說。羅淑佩稱讓其「大開眼界」，在設計旅遊熱點時帶來新的啟發。
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廉署展香港水墨大師林天行畫作
廉政公署咖啡廳以成立年份「一九七四」命名，於2024年正式向公眾開放，成為香港「無處不旅遊」口號下極具特色的旅遊景點，吸引眾多遊客打卡專程到此「喝咖啡」。
近日，「一九七四」咖啡廳與香港水墨畫大師林天行聯名合作進行限定展覽，以「廉說·蓮說」為題，展出12幅林天行以蓮花為主題的畫作，及以電子播放的方式展出4幅獅子山系列畫作，以藝術語言推廣廉潔信息。
咖啡廳內外均有廉署招牌及霓虹燈等多個「港味十足」的元素佈置，亦有多款廉署精品周邊發售。咖啡廳出售三款咖啡，選用來自雲南、非洲及越南的咖啡豆，再配合咖啡豆特質取名為「清廉」、「保密」及「『誠』果」，每杯售價$22元起。
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