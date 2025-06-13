羅淑佩被請入廉署「飲咖啡」？　真相係⋯⋯｜ 政壇諸事町

文化體育及旅遊局局長羅淑佩被廉署請「飲咖啡」？​​ 羅淑佩今日（13日）應香港廉政公署執行處首長丘樹春邀請參觀廉政公署總部，親嘗「一九七四」咖啡廳特色咖啡，最推薦雲南風味的咖啡豆，體驗製作專屬咖啡師通行證紀念卡，並欣賞香港水墨畫家林天行的限定畫展。展覽中亦展出「收賄數簿」實物等極重要證物和電子解說，她在社交平台發文盛讚「大開眼界」，更稱此地為「新一代旅遊景點」，啟發了她對香港文旅設計的新思路。



香港廉政公署執行處首長丘樹春今日請文化體育及旅遊局局長羅淑佩入ICAC「喝咖啡」。（羅淑佩fb相）

羅淑佩稱ICAC文旅讓其「大開眼界」

羅淑佩今日應廉政公署（ICAC）執行處首長丘樹春的邀請，前往ICAC「飲咖啡」，參觀廉署總部「一九七四」咖啡廳及展覽廳，並欣賞香港水墨畫家林天行的限定畫展。羅淑佩推薦大家嘗試雲南咖啡豆，點評其「咖啡酸度不高而帶微微酒味」。

羅淑佩在社交平台發文力讚ICAC咖啡廳及展覽廳「絕對是新一代旅遊景點」，稱訪客可品嚐「廉署咖啡」、製作咖啡師「通行證」紀念卡，同時欣賞畫家林天行的作品。展覽廳展出重要證物，包括「收賄數簿」實物和電子解說。羅淑佩稱讓其「大開眼界」，在設計旅遊熱點時帶來新的啟發。

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廉署展香港水墨大師林天行畫作

廉政公署咖啡廳以成立年份「一九七四」命名，於2024年正式向公眾開放，成為香港「無處不旅遊」口號下極具特色的旅遊景點，吸引眾多遊客打卡專程到此「喝咖啡」。

近日，「一九七四」咖啡廳與香港水墨畫大師林天行聯名合作進行限定展覽，以「廉說·蓮說」為題，展出12幅林天行以蓮花為主題的畫作，及以電子播放的方式展出4幅獅子山系列畫作，以藝術語言推廣廉潔信息。

咖啡廳內外均有廉署招牌及霓虹燈等多個「港味十足」的元素佈置，亦有多款廉署精品周邊發售。咖啡廳出售三款咖啡，選用來自雲南、非洲及越南的咖啡豆，再配合咖啡豆特質取名為「清廉」、「保密」及「『誠』果」，每杯售價$22元起。