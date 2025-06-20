考評局更新自修生報考規則　讀非DSE課程者　須獲認可學校認證

去年有內地教育機構安排學生以自修生身份報考文憑試時被拒絕而申請司法覆核。考評局修訂自修生報考規則，要求修讀非文憑試課程者，須由學校提供證明文件，並有文件證明該校已獲官方部門認可，開辦高中程度的課程。



考評局昨日公布2026年至2028年考試規則。（資料圖片 / 張浩維攝）

考評局昨公布2026至2028年文憑試的最新考試規則，修訂自修生的報考條件，當中訂明符合以下兩個條件的考生，可直接以自修生身份報考，包括：

1. 曾應考文憑試；



2. 以考試年份之一月一日計算，已足十九歲。



如考生未能符合上述兩項條件，須遞交「特殊報考申請」。根據最新規則，曾應考同等文憑試的公開考試，或並非修讀文憑試，但在考試前一年已修畢或正修讀考評局認可為等同中六的課程的人士，須提交「特殊報考申請」。

考評局更新自修生報考要求。（資料圖片）

非DSE自修生 須交學校證明

考評局亦新增要求，「聲稱於考試前一年已修畢或正修讀等同中六的非文憑試課程者」，須由相關學校提供證明文件，並提供文件證明該校已獲得官方部門的認可，開辦考評局決定為等同高中程度的課程。

另外，「聲稱曾應考相等於文憑試的公開考試之人士」，須證明於該考試達至適當程度，考評局新增要求，須由就讀學校或相關考試機構提供文件，以證明該人已考相等於文憑試的公開試。同時要求申請人須提供文件證明其就讀學校已獲官方認可，開辦考評局決定為等同高中程度的課程。

考評局指，未能符合上述兩項特殊報考申請條件的個案 ，考評局則或會酌情個別處理考 慮。在此規則下的申請，必須於截止報名日期前向秘書長書面提出申請。

根據「深圳國際課程中心」的網頁資料，香港DSE文憑試課程一年學費為15.8萬人民幣。(「深圳國際課程中心」網頁截圖)

去年，一間內地教育機構「深圳國際課程中心」因54名學生被拒報考DSE，入稟高等法院申請司法覆核，並獲批出司法覆核許可，原暫定去年12月聆訊。去年11月，該機構表示在考評局的溝通和推動下，學生陸續獲應考資格。最終該機構撤回其司法覆核。