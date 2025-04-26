DSE歷史科｜老師稱罕見出一分題　卷二中國史題料少人選答

DSE中學文憑試歷史科今日（26日）開考，其中卷一由疫情時「四揀三」，恢復為全部必答，卷二論述題則須「七選二」。有歷史科老師認為，今年兩份卷的難度與往年相若，而卷一罕有出現佔1分的題目，不過，考生作答時亦不能掉以輕心，只以一句作答完結。



至於卷二，其中一條問及由經濟角度，審視中國於1953至78年間在發展社會主義上的持續努力，他指考問上有既定立場，考生須對課題內容熟悉，回答大躍進、調整政策及文化大革命的正面影響。他強調，歷屆試卷一向有既定立場題，且不只涉及中國史，因此毋須見怪。



DSE中學文憑試歷史科今日（26日）開考。(梁鵬威攝)

李同學：考卷易作答 一分題問法似公民科

文憑試歷史科設有兩卷，卷一設有四條資料題，主題圍繞本港經濟及社會發展，五四運動、巴黎和會和冷戰時期的發展。卷二則設有「七選二」論述題，題目問及內地社會主義、1978至1997年間本港自由貿易政策及基建發展、日本軍事等。（見另稿）

在葵涌一個試場，歷史科考生李同學指今次考卷較容易作答，預計能考獲第4級成績。他表示，卷一出現一分題，形容是「送分」，問法似公民科和中史科，「有啲突然，不過大路」。他又舉例，以往角色題大多佔8分，但今次只佔4分，比較少見。

至於卷二，他選答了日本軍國主義和二戰兩題，前者貼中題目。他指自己對日本史較有興趣，加上認為一定會出，因此將溫習重心放在日本。

李同學指其中一題只佔1分，以往較少見，認為問法似公民科和中史科。（梁鵬威攝）

曾同學稱題目大路 不揀中國史題

曾同學則形容今年考卷「正正常常」，不過認為卷二第5題問及「冷戰發展由蘇聯角色主導」較為「勺鑽」。她和何同學在卷二均有選答日本軍國主義，形容題目「大路」。她續道，不選答分別關於涉及香港史和中國史的第1和2題，除了因為不熟識，亦因為考問的年期較短。

來自深圳的梁同學則表示，自己「貼錯題」，有關蘇聯的題目只溫習了較後段歷史，因此覺得難作答。至於卷二，她選答了分別關於香港史和中國史的題目，認為涉及中國史的第2題發揮空間小，因題目特別問經濟面向，不能作答社會面向。不過，她指自己在內地讀書的背景有助作答該題。

荃灣公立何傳耀紀念中學歷史科老師謝榮燊表示，今年歷史科兩份卷的難度均與往年相若。（梁鵬威攝）

歷史科老師稱罕有出一分題 未必易拎

任教5年的荃灣公立何傳耀紀念中學歷史科老師謝榮燊表示，今年歷史科兩份卷的難度均與往年相若，並沒有新題型。謝指，卷一最難是第3c題，問及多大程度同意「巴黎和會解決了導致第一次世界大戰的問題」。他解釋，考生須定義何謂問題，並且不能「搬字過紙」，直抄教科書中一戰的五大成因。他續道，考生須舉充足例子，包括不同的極端民族主義，才能取得高分。

至於只佔1分的「歐洲在1914年及1919年之間的一項主要的領土轉變」該題，謝表示一分題較為罕見，問法亦直接，但提醒考生不能輕視，「好似容易，但有伏位」，若只答一句並不足夠，考生或容易忽略轉變之前的情況。

謝又稱，卷一的第1和2題所提供的資料，若選答「較大程度同意」會較易作答，而選擇「較少程度」的話，則要運用更多個人知識。

謝榮燊估計，較多考生會選答關於日本軍事擴張及第二次世界大戰的題目。（梁鵬威攝）

卷二中國選題有既定立場 須答大躍進、文化大革命正面影響

卷二方面，謝榮燊估計第3和第4題為熱門題，分別關於日本軍事擴張及第二次世界大戰，指前者花了不少教學時間，相信同學較熟讀；後者題目要求亦清晰，以及同學普遍對歐洲史有興趣。

他指出，其中一題料較少考生選答是第2題，要求考生「從經濟角度探討中國於1953-78年間在發展社會主義上所作出的持續努力」。他解釋，考生未必熟悉社會主義的概念，而題目只以經濟面向分析，作答範圍收窄。

他指，該題有既定立場，須回答大躍進、調整政策及文化大革命的正面影響。被問及題型是否罕見，他強調，歷屆試卷一向有既定立場題，且不只涉及中國史，因此毋須見怪。

對於有考生指擔心該題敏感而避答，他認為毋須擔心，「最重要是考生如何演繹」，重申歷史科仍著重獨立批判思考。