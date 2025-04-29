DSE 2025｜中史卷一恢復必答題　考抗日戰爭勝利原因、大躍進效果

文憑試中史科今（29日）開考，卷一今年恢復必答題，問及秦漢時期的發展，包括要求考生引用史實，閘述秦朝焚書和坑儒的具體內容及影響，和漢武帝接納新統治思想的原因。另一題則問及抗日戰爭，要求考生分析中國於抗日戰爭取得勝利的原因。



至於考卷的選答部份，則問到鴉片戰爭爆發原因、「大躍進」的效果及改革開放等。



文憑試中史科今日開考。（資料圖片）

文憑試中史科設有兩卷，卷一設有必答及選答題兩大部份。必答題方面，甲部問及秦漢時期的發展，包括要求考生引用史實，閘述秦朝焚書和坑儒的具體內容及影響，和漢武帝接納新統治思想的原因。

乙部則考抗日戰爭，試題資料附有三張宣傳抗日的漫畫，以及標列抗日戰爭重大事件發生地點的地圖。題目問及資料漫畫反映作者對日軍侵占行動有甚麼看法，要求考生從漫畫找出一項證據支持觀點，另要求考生根據漫畫及試卷資料，並援引史實，分析中國於抗日戰爭取得勝利的原因。

卷一第二部份的甲乙兩部各設3大題，考生須各選1題。甲部問及北魏孝文帝漢化、唐太宗推動文教方面的措施及貞觀之治、清朝的民族政策等。

乙部則問及鴉片戰爭，要求考生按試卷資料，及援引史實，分析鴉片戰爭爆發的起因，另從巨額賠款、破壞國防和干預內政三方面，印證資料說法，即《辛丑條約》是列強強加於中國的一個嚴重不等條約。

另有問及五四運動對政治和文化哪一方面影響更大。最後一題則問及大躍進，要求考生閘述資料提及的兩場運動的目標與措施，分析運動效果；亦問及改革開放政策，要求考生從倡議引進外資、設立經濟特區、擴大開放地區等三方面分析。