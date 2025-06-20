網售已實名登記電話卡最平僅$100　賣家稱「大把證」可收費代登記

【電話卡／儲值卡／太空卡／實名制／身份證／電騙】政府為打擊騙案，實施電話卡實名登記制度，不過，網上買賣平台可發現不少賣家，聲稱放售已進行實名登記的電話卡，記者今（20日）以顧客身份聯絡其中一名賣家，對方不僅稱可發售電話卡，更聲稱可代辦實名登記。記者查詢最多可代辦多少張電話卡，賣家說「幾多張都得」，又稱有「大把證，放心」。



記者發現網上買賣平台，有不少賣家聲稱放售已進行實名登記的電話卡，售價由100元至680元不等，部份標榜有大量存貨、包退換服務。

每張「太空卡」料賺近百元「登記費」 至少有59宗交易

記者以顧客身份聯絡其中一名賣家，對方稱有售8款本地電話卡，其中一款標明原價388元，但對方則以480元放售，即每張電話卡賺近百元「登記費」。該帳戶亦在平台列明「即插即用，毋須再登記」，並強調不會見面交收。

記者查詢如何確保電話卡已實名登記，對方強調其帳戶擁有大量好評，又稱若無法使用可作退款。翻查該帳戶在平台獲得的評價，賣家自兩年前開始已出售代辦實名服務，且至少有59宗相關交易。

賣家稱有「大把證」在手 可收費代辦實名登記

除了發售已實名登記電話卡，亦有賣家聲稱可代辦實名登記，即由買家自行購買「太空卡」，由賣家提供資料進行實名登記；服務涵蓋五間電訊商。記者查詢最多可代辦多少張電話卡，對方稱「幾多張都得」，並說有「大把證，放心」，而且確保服務安全。

截至今年4月底，約471萬張電話儲值卡因客戶未能提供合乎登記要求的資料而被拒絕登記，另外有約340萬張未能遵從合規要求的電話儲值卡被取消登記。根據電訊商提供的資料，大部份取消登記的原因是由於相關用戶未按要求提交登記用的身分證明文件作核實。

立法會議員江玉歡認為，現時法例阻嚇性不足，未能從源頭堵截不當使用電話卡的行為。（資料圖片）

議員批現行法例未堵截源頭 倡仿效新加坡立法打擊不當使用電話卡

在實名登記制下提供虛假資料，或會構成刑事罪行。立法會議員江玉歡認為，現時法例阻嚇性不足，未能從源頭堵截不當使用電話卡的行為。她認為，只是縮減實名登記電話卡的數量並不足夠，並提倡仿效新加坡立法或修例，若有人允許其他人使用自己資料註冊電話卡、中間人明知電話卡用於非法用途而負責接收及提供電話卡、或有零售商明知或有合理理由相信電話卡會被用作非法用途而協助進行登記，上述持份者均需負上刑責。她特別提醒遊客要小心，勿誤墮法網。

通訊事務管理局辦公室回覆指，通訊辦一直與電訊商協作以確保實名登記制切實執行，包括要求電訊商不時抽查及跟進核實有可疑的電話儲值卡，並將涉嫌使用假身份證明文件的個案交予警方處理，協助警方打擊電話騙案。警方過往曾在接獲電訊商舉報可疑個案後，成功逮捕涉嫌利用假身份資料大量登記電話儲值卡的人士，當中包括2024年8月公布涉及跨境犯罪集團的電話騙案。

商務及經濟發展局表示，正檢視有關措施的成效及實名登記制的整體運作，包括審視電話儲值卡數目上限、禁止轉售已實名登記的電話智能卡或利用他人資料牟利進行實名登記的安排等，並計劃於今年諮詢立法會相關事務委員會的意見。