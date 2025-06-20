電話卡實名制漏洞︱方保僑教4招自保　多用智方便認證免私隱外洩

【電話卡／儲值卡／太空卡／實名制／身份證／電騙】電話卡實名登記制於2023年全面實施，有青年遺失舊版智能身份證後，屢遭他人利用資料開辦電話儲值卡，更用作上門收數、淋紅油等，三度被捕。



《香港01》記者到3間電訊商門市及網站，利用身份證號碼，成功查詢名下有哪些實名登記的電話儲值卡。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示市民遺失身份證後，應立即去警署報失、要求電訊公司封鎖被人盜用資料開設的電話號碼、並禁止再以其名字申請儲值卡。



此外，他建議市民多以「智方便」核實身份開辦服務，而非直接將資料交給相關機構，減少個人資料從不同渠道外洩，政府長遠亦應推動電訊商、銀行等全面使用「智方便」作身份認證，有助減少騙案，「咁你如果都唔統一嘅話，好難去制止個騙案嘅發生」。



《香港01》記者到3間電訊商門市及網站，利用身份證號碼，成功查詢名下有哪些實名登記的電話儲值卡。（馮藹怡攝）

「SmarTone」員工在輸入用戶的身分證後，便能夠檢查到月費和「太空卡」紀錄。（馮藹怡攝）

「SmarTone」員工在輸入用戶的身分證後，便能夠檢查到月費和「太空卡」紀錄。(數碼通 Facebook圖片)

實測三電訊商 均可查詢儲值卡登記記錄

記者日前到3間電訊公司門市，包括「數碼通SmarTone」、「SUN Mobile」和「3香港」，聲稱遺失身分證，想查詢有否有被可疑人士盜用資料，用作開設儲值卡。

「數碼通SmarTone」員工於電腦系統輸入身分證號碼後，便能夠檢查到月費和名下儲值卡的紀錄。「3香港」員工稱門市只能查詢電話月費，用戶需在網站上查詢儲值卡登記紀錄。

「3香港」員工稱門市只能查詢電話月費，用戶需在網站上查詢儲值卡登記紀錄。（3香港網站截圖）

SUN Mobile：實名登記須核對全名及樣貌

「SUN Mobile」的職員同樣輸入客戶身分證號碼，便能檢查名下的儲證卡號碼。職員指，當有客戶到門市實名登記電話卡時，職員會核對他身份證上的全名及樣貌，「如果完全唔啦更……行使他人身分證係犯法。」

被問到遺失身份證後，會否被他人盜用在網上登記「太空卡」，「SUN Moblie」店員表示現時很多電訊商系統利用人工智能識別，如果身份證和真實樣子不一，可能就較難匹配到。

「SUN Mobile」員工表示，職員指，當有客戶到門市實名登記電話卡時，職員會核對他身份證上的全名及樣貌。（馮藹怡攝）

「SUN Mobile」員工表示，職員指，當有客戶到門市實名登記電話卡時，職員會核對他身份證上的全名及樣貌。（資料圖片/區慶威攝）

方保僑提市民四招自保 指漏洞因電訊商沒市民資料庫

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，即使現時登記儲值卡需要上載身份證副本，部份電訊商甚至會透過人臉識別驗證，但始終電訊商並沒有市民資料庫，無法辨別登記人身份孰真孰假。

一）遺失身份證，即時到警署報失

二）要求電訊商封鎖被盜用資料開設的儲值卡

三）要求電訊商禁止有人以其身份證資料再開設儲值卡

四）多使用智方便作身份驗證，以免個人資料在不同渠道洩漏



當市民不慎遺失了身份證，方保僑建議第一時間應到去警署報失。如報失後擔心他人盜用身份證申請儲值卡，可到電訊商要求他們封鎖相關儲值卡的電話號碼，以及禁止他人再以其身份開設值卡。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑建議，電訊商可以採用「智方便」去進行儲值卡實名制，防止騙徒進行犯罪活動。（資料圖片）

長遠應透過智方便核對身份辦理服務

政府去年10月起要求電訊商預設透過「智方便」，讓儲值卡用戶實名登記，否則電訊商要面對面登記、人手核對資料等處理。方保僑建議市民透過「智方便」實名登記，他指系統是與政府資料庫接駁，能夠確保資料不會洩漏。

長遠而言，方保僑亦建議市民多用「智方便」核實身份開辦服務，電訊商、銀行等機構亦應該全面使用「智方便」核實身份，減少市民資料從不同途徑外洩。

調返轉頭如果你唔用（「智方便」），你繼續去不同嘅渠道去登記，其實就有機會有更加多嘅資料外洩……其實我覺得全面推行用呢個「智方便」反而會真系令到騙案減少，因為𠵱家有太多渠道可以申請一啲唔同嘅嘢，咁你如果都唔統一嘅話，好難去制止個騙案嘅發生。 方保僑

方保僑建議市民多以「智方便」核實身份或實名登記，減少資料外洩。（3香港網站截圖）