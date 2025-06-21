新冠感染｜今輪料7至8月完　許樹昌籲高危組打加強劑應對下輪爆發

中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（21日）在電台節目表示，今年新冠感染由上月尾的高峰開始回落，估計今輪爆發在7至8月間完結。他強調，感染新冠及接種疫苗所產生的抗體不持久，容易造成社群整體免疫系統下降，差不多每6至9個月會再有爆發。建議長者、長期病患者、幼童等高危人士、如出現呼吸道病徵，應盡早做快測，一旦確診可及早對症下藥，防止感染後出現嚴重的併發症。



今年至今，本港有6宗兒童感染新冠的嚴重病例，有4宗無打疫苗。許樹昌指出，幼童免疫系統未成熟，大多未曾感染病毒、無法做出免疫反應，容易出現嚴重併發症。建議家長應至少帶幼童接種一針新冠疫苗，而高危群組距離上一次接種或感染超過6個月，也建議接種加强劑。



許樹昌建議，家長應至少帶幼童接種一針新冠疫苗，而高危群組距離上一次接種或感染超過6個月，也建議接種加强劑。（Unsplash / @annie_spratt）

高峰期回落後 料6至9個月内又有新一波爆發

許樹昌表示，今次新冠疫情由4月開始，上月尾已差不多去到高峰，現時正在回落。他指出，雖然高峰期正回落，但估計在7至8月期間才完結，預計在6至9個月内又會有新一波爆發。

許樹昌說，感染新冠或接種疫苗後所產生的抗體並不持久，建議長者、長期病患者、免疫系統失調人士、幼童等高危群組，在距離上一次接種或感染超過6個月的話，應盡早接種加强劑，以提升社區群體免疫系統，防止在新一波爆發時再次受到感染。

他續指，高危群組若出現呼吸道徵狀或發燒，就應找家庭醫生做快測。如果確診新冠，就能夠在未有呼吸衰竭前及早服藥，以防止嚴重的併發症。

許樹昌：家長應盡早帶幼童接種疫苗

本港今年錄得6宗兒童感染新冠的嚴重病例，其中4人未接種疫苗，許樹昌表示，幼童免疫系統未成熟，加上身體未遇過此類病毒、難有免疫反應，容易出現嚴重併發症。他續指，世界衛生組織（世衛）建議6個月或以上幼童至少接種一針新冠疫苗，建議家長盡早帶幼童去接種疫苗。

近期有學校出現甲型流感集體感染，許樹昌認為屬零星個案，相信與學校活動室及教室通風系統欠佳，學生共用物品未做徹底消毒有關。他提醒每年7至9月有一半機會都會有夏季流感高峰期，可以持續6至18個星期之久。因南半球處於冬季正爆發流感，有機會透過航空交通或運輸傳到北半球。

許樹昌又指，上季的冬季流感高峰期，本港接種超過200萬劑流感疫苗，比上年多了12.2%，特別是學童接種率增加，有效縮短流感爆發時間。然而，6個月至2歲幼童接種率仍未如理想，只有27%已接種。他估計是家長擔心疫苗副作用，强調疫苗已應用多年，安全性高，主要是針口位會有些少不舒服，呼籲家長盡快帶幼童接種疫苗。

對於有家長希望讓幼童接種噴鼻式疫苗，許樹昌解釋、噴鼻疫苗只適合2至49歲人士，而且患哮喘和免疫系統失調人士以及孕婦也不適用，因此2歲以下的幼童還是要打針。