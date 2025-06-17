新冠肺炎｜快篩檢測試劑已過期？前台大醫生「一原因」建議仍可用

新冠疫情又起，台灣疾管署日前指出，預估6月疫情仍會呈現上升趨勢，高峰落在6月底、7月初。不少人去買新的快篩，有的人使用家中之前買的但過期的快篩。過期快篩可以用嗎？前台大醫生、日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」Fcebook專頁分享自己使過期快篩的經驗，他指出，別急着丟過期快篩，他還是會用。如果陽性可以參考，但陰性不能安心的說沒有。



林氏璧指出，他早前起床喉嚨明顯刺痛。心想是不是確診了？用了家中快篩，一次測三牌，多半都已經過期一年多了，結果都測不出來。

過期快篩可以用嗎？林氏璧建議「別急著丟過期快篩，我還是會用。如果陽性可以參考，但陰性不能安心的說沒有。」

相關文章：上呼吸道感染是流感嗎？6大迷思要搞清 染新冠不是一場感冒簡單

+ 16

很多人擔心現在台灣流行的新冠病毒變異到了Omicron亞型病毒新分支NB.1.8.1，已經改頭換面，是否原本的快篩還驗得出來？林氏璧說，請各位放心，家用抗原快篩是針對新冠病毒的核殼蛋白（N蛋白，Nucleocapsid Protein），N蛋白不是新冠病毒常見的變異點，主要是變異在S蛋白上。但抗原快篩都沒有失效過，還是可用。

台灣疾管署發言人羅一鈞早前說，以官方立場，不呼籲民眾使用過期快篩。不過台灣對於新冠快篩效期把關較嚴謹，生產後1.5到2年即認定過期失效，但美國等其他國家已將快篩有效期限延後至2到3年。林氏璧說，言下之意，應該是還可以有一定效用。羅一鈞也提醒，快篩有C、T兩條線的檢驗，如果C線沒有出現任何線，就代表快篩品質有問題了。

林氏璧提醒，重症高風險族群如65歲以上長者、肥胖、慢性病患者、免疫低下等，請記得搶48小時內的黃金時間，在有症狀的2天內做到快篩，若陽性請盡速就醫，預防之後變成重症。就算是陰性，如果症狀沒有明顯改善或是更嚴重，也請就醫。

【延伸閱讀，更多兒童健康建議】



發燒｜體溫越高病得越重？燒得越耐免疫力越高？6大迷思逐一破解

+ 19

感冒｜2歲半女童一個月睇15次醫生 或屬正常 但有5徵狀則要留神

+ 7

延伸閱讀：

怕吵才厭童？兒盟調查：近3成民眾盼家長即時制止孩童哭鬧

新生兒腸病毒重症嚴峻！伊科11型奪命 新增2死1重症

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】