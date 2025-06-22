大班西餅3間港鐵站分店疑欠租　黃埔、彩虹及大圍店同步結業

大班麵包西餅早前因分店及廠房欠租，連月遭多個業主入稟追租，部份分店相繼結業。有員工向《香港01》報料，指有三間位於港鐵站的分店，包括彩虹站、大圍站及黃埔站，因拖欠舖租將接連停運。記者周六下午到該三間分店視察，大班黃埔站分店已經落閘，所有貨架清空。至於另外兩間分店，今日亦已落閘，兩店職員返抵清空貨架，並證實店舖結業消息。



大班港鐵黃埔站分店周六(21日)下午已經落閘，所有貨架清空。（任葆穎攝）

三港鐵站分店疑欠租 黃埔站周六下午已落閘、貨架清空

大班麵包西餅早前因分店及廠房欠租，連月遭多個業主入稟追租，有部分店相繼結業。有大班員工周六（21日）報料透露，有三間位於港鐵站的分店，包括彩虹站、大圍站及黃埔站，拖欠舖租已有3個月，估計總金額約有100萬，於周六最後營業。港鐵回覆表示，公司一直按合約安排處理車站商舖的租賃，不便評論個別租約事宜。

記者周六下午到該三間分店視察，大班港鐵黃埔站分店已經落閘，所有貨架清空，店內遺下數袋雜物、收款機等。毗鄰服飾店員工透露，大班周五如常營業，至周六早上見到3名員工收拾東西後離去。她說門外一度貼出租約期滿的告示，但未聞欠租消息。

至於大班西餅港鐵彩虹站及大圍站分店，周六仍在營業，其中彩虹店逾半貨架已清空，只售賣少量麵包。記者嘗試查詢，惟店員未有透露是否即將結業，並說「無可奉告」。

大班西餅彩虹港鐵站分店，今早半落閘，有職員返抵執拾，清空所有貨架。(董素琛攝)

大班西餅彩虹港鐵站分店，今早半落閘，有職員返抵執拾，清空所有貨架，閘上貼着「租約期滿」。(董素琛攝)

至今早約10時，彩虹站分店半落閘，未有營業，有數名職員返抵在店內執拾，清空所有貨架。店內職員稱，分店租約期滿，故不再營業，但強調不是全線結業，指「青衣、荃灣嗰啲（街舖分店）都有開」。她又指，該店員工將會調到其他分店工作。被問及公司是否有按時支付薪金，她說「暫時未有」，又稱「我哋會搞㗎啦，我諗唔方便同你傾咁多嘢」。

大圍港鐵站分店今日亦半落閘，店內貨架全部已清空，職員證實店鋪已經結業。(胡家欣攝)

大圍港鐵站分店今日亦半落閘，店內貨架全部已清空，職員證實店鋪已經結業。(胡家欣攝)

另外，大圍港鐵站分店今日亦半落閘，未有營業，店內貨架全部已清空。職員表示店鋪已經結業，被問及是否有拖糧情況，他則拒絕回應。

大班西餅位於新蒲崗的製作工場周六（21日）未有運作，大班西餅母公司鴻和集團的辦公室位於同一幢工廈，周六亦未有開門，但未見清空痕迹。該工廈樓下停泊一輛疑屬於大班西餅的貨車。據管理員透露，該辦公室及製作工場上周仍然營業，相信只是周末假期未有運作。

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