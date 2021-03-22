海洋公園即日起推港人限定優惠　周一至周四門票四折　成人198元

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-22 17:25

海洋公園於2月中重啟，園方表示，今日（22日）起至5月15日，推出一連串優惠，包括周一至周四的門票四折優惠，成人只需198元，小童99元就可進入公園。

海洋公園表示，即日至5月15日，香港居民享四折的門票優惠，即成人198元，小童99元，便可購買公園門票。園方稱，門票適用於2021年6月30日或之前的周一至周四，公眾假期除外。

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門票優惠詳情：

優惠價：成人 – 港幣198元（原價：港幣498元）；小童 – 港幣99元（原價：港幣249元） 優惠期：2021年3月22日至5月15日 優惠門票有效期：2021年3月22日至6月30日 *只適用於周一至周四，公眾假期除外。所有訪客須提前網上預約到訪日期。

此外，購買優惠門票的市民，只需於遊玩當日，憑一張屬於其本人之有效日間優惠門票，便可加付指定費用，即成人200元，小童100元、學生160元，升級換購有效期至今年5月31日的「無限次入場證」，可隨時到樂園。

飲食及購物方面，海洋公園稱，即日起至4月29日的周一至周四（公眾假期外），智紛會員及「無限次入場證」持有人，在飲食及購物時，可獲額外折扣優惠，最多可獲六折。

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智紛會員專享額外折扣優惠（只限周一至周四，公眾假期除外）：

優惠期：2021年3月22日至4月29日 飲食優惠：優越卡：六折；金卡：七折；銀卡：八折 （原有會員優惠之上可享單次額外折扣優惠。每位會員可享用額外折扣一次）

無限次入場證持有人專享折扣優惠（只限周一至周四，公眾假期除外）：