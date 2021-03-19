海洋公園近17億元撥款今表決　探望大熊貓盈盈樂樂或免費？

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-03-19 08:00

立法會財委會將於今日（19日）審議海洋公園未來發展方案，涉及申請撥款包括16億6千多萬元的非經常開支，以用作未來一年海洋公園園區以及即將開幕的水上樂園營運一年的營運和資本開支估算。

根據海洋公園交予財委會的文件中解釋未來的收費模式，雖提到將山下園區由免費改為設有「最低消費」以疏導人流，但又提到為讓遊客能夠免費進入享用全新零售消閒區和前往建議於深水灣興建的碼頭，會考慮山下園區部分的動物設施不設收費讓訪客參觀，意味將來到公園探望大熊貓，可能不用付款。

立法會財委會將於明日（19日）審議海洋公園未來發展方案，涉及申請撥款包括16億6千多萬元的非經常開支。(資料圖片/羅君豪攝)

海洋公園交予立法會財委會的文件中提到，政府會向海洋公園提供一筆約16.7億元的非經常撥款，相當於公園一年營運開銷，以助公園解決目前的財政需要；另外，現時已向港府獲得的兩筆合共54億元政府貸款，將推遲還款日期至2028至29財政年度，並由本年7月1日起豁免貸款利息，讓公園減低公園轉型為保育及教育工作時沉重的經濟壓力。

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另外，早前公園表示會將「下山設施」免費予公共人士使用，其後「轉軚」稱考慮將山下園區由免費改為設有「最低消費」以疏導人流，文件是亦提到可能會保留山下園區收取小額入場費或提供消費回贈，但又提到為讓遊客能夠免費進入享用全新零售消閒區和前往建議於深水灣興建的碼頭，公園的閘口將移至登山纜車站和海洋列車站，亦會考慮山下園區部分的動物設施不設收費讓訪客參觀，意味將來探望各式動物，劃分免費區和收費區。

另外，文件中提到，耗資40億元、延誤逾4年的海洋公園水上樂園已接近完工，預計最快8月開幕。區內設有27個景點，近半為水上遊樂設施，其中，最為「吸睛」的「五彩天梯」將以「八彩天梯」新貌重現公眾眼前，另有多條大型滑水道、人造浪水池、漂流河等，而文件又提到，其中一個連接「躍動港島南」計劃的碼頭，將會設於水上樂園附近。

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公園主席劉鳴煒早前表示，水上樂園能否如期開幕，需獲立法會撥款通過，並水上樂園將聘400個員工，其中 120人為救生員，但文件中提到，至2020年底，公園的全職及兼職員工，為1800人及200人，較2019年的2000人及2000名節慶兼職員工有所下降，又提到日後部分設施外判，公園直接聘用的員工會減少，整個轉型過程會循序漸進於未來數年進行，意味將來會大大減少人手。