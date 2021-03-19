立法會接近全票通過海洋公園17億撥款　邱騰華拒回應會否再求泵水

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-03-19 21:28

立法會財委會將於今日（19日）審議海洋公園未來發展方案，涉及申請撥款包括16億6千多萬元的非經常開支，以用作未來一年海洋公園園區以及即將開幕的水上樂園營運一年的營運和資本開支估算。當中多名議員於質詢時表示會投贊成，惟擔心及後會因入場人數不似預期再度要求撥款，最終立法會以26票贊成1票反對下通過有關撥款。

其中立法會議員田北辰擔心未來一年海洋公園再度向立法會提出撥款，商務及經濟發展局局長邱騰華說，將來公園可用不同方式賺得開支，又對將會落成的水上樂園入場人數有一定信心，但無回應會否再度向立法會要求「泵水」。

立法會財委會將於今日（19日）將審議海洋公園未來發展方案，涉及申請撥款包括16億6千多萬元的非經常開支。（資料圖片）

海洋公園主席劉鳴煒於會議中被問及管理信心時表示，管理層早前已減薪5%至15%不等，強調「減唔減人工唔係最重要」，而是中高層要有變革意志及能力。又指海洋公園有地理優勢，加上距離金鐘只是5分鐘車程，可到達擁有海岸線的戶外消費區，形容「南加州感覺」。

他又認為山下園區是免費入場，期望日後市民每年會去很多次，並對水上樂園夏天投入服務有信心，並指因擔心將水上樂園外判，會延遲開放時間，因此園方自行營運。

海洋公園主席劉鳴煒於會議中被問及管理信心時表示，管理層早前已減薪5%至15%不等。（李澤彤攝）

海洋公園去年中獲政府撥款54億元救亡續以營運，一年期將近過去，月前公布具體「重新方案」，海洋公園計劃免費開放下園區，冀吸引更多人流，有如海洋公園主席早前表示，「海洋公園將不會再為以前海洋公園」；同時會改變營運模式，將部分設施外判，山上部份將切件劃分收費區，此外，早前公園方面表示，會配合《施政報告》「躍動港島南」計劃發展南區，目標最終達致自負盈虧。

海洋公園主席劉鳴煒於會議中被問及管理信心時表示，管理層早前已減薪5%至15%不等。（李澤彤攝）

在海洋公園交予立法會財委會的文件中提到，政府會向海洋公園提供一筆約16.7億元的非經常撥款，相當於公園一年營運開銷，以助公園解決目前的財政需要；另外，現時已向港府獲得的兩筆合共54億元政府貸款，將推遲還款日期至2028至29財政年度，並由本年7月1日起豁免貸款利息，還款期推至2059年，讓公園減低公園轉型為保育及教育工作時沉重的經濟壓力。

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另外，文件中提到，耗資40億元、延誤逾4年的海洋公園水上樂園已接近完工，預計最快8月開幕。區內設有27個景點，近半為水上遊樂設施，其中，最為「吸睛」的「五彩天梯」將以「八彩天梯」新貌重現公眾眼前，另有多條大型滑水道、人造浪水池、漂流河等，而文件又提到，其中一個連接「躍動港島南」計劃的碼頭，將會設於水上樂園附近。