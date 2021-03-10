海洋公園救亡｜劉鳴煒：有影像視覺公司尋求合作機會　仍在物色中

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-10 19:50

本港新冠肺炎疫情已肆虐逾一年，海洋公園去年因經營困難獲政府資助54億，惟立法會經濟事務委員會上月再商討「重生方案」，建議政府提供一筆過16.7億元的補貼，並得到通過，只等待財委會審批撥款。 不過，有傳園方高層向議員拉票時，曾口頭承諾願意減薪以換取支持。海洋公園主席劉鳴煒今日（10日）則回應說「我自己唔得知，唔作評論」。他指「通過撥款並唔係必然」，會邀請不同官員及議員到公園視察，更稱現時的回應正面。

或增影像視覺效果體驗設施

海洋公園的「重生方案」內容包括會外判部分地區，由其他私人承辦商營運。劉鳴煒今日出席一個活動後透露，除了早前提及過的空中滑索、室內滑雪場外，昨日亦有提供影像視覺效果體驗的科技公司，尋求合作機會。不過他強調，現時仍在物色階段，待撥款通過後才公布詳情。

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+ 5 + 5 + 5

不過，海洋公園16.7億元新補貼，究竟能否順利通過，仍是未知之數。昨日有報道指園方高層向議員拉票時，曾口頭承諾願意減薪以換取支持。劉鳴煒則回應「我自己唔得知，唔作評論」。他強調，公園會視乎營運情況，繼續開源節流，又承諾公園重生後，將聘請更多員工。

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海洋公園重生獲議員正面回應

雖然對減薪不作評論，但劉鳴煒坦言「通過撥款並唔係必然」，因此會邀請不同官員及議員到公園視察，以了解「重生方案」的文件細節。他稱，暫時獲得正面的回應，「有信心佢哋會支持（撥款）。」

至於公園上月中重新開業後的情況，劉鳴煒指人流尚算理想，為預期之內，並認為門票、餐飲、零售等業務可帶動收入，「公園唔開嘅話就係零。」不過，他重申沒有Plan B，稱「重生方案」才是解決困境的唯一方法。

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